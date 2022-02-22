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Кадровые назначения в ДП Костанайской области

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Приказом министра внутренних дел на должность заместителя начальника ДП Костанайской области назначен полковник полиции Ербол Бектуров.

Ранее занимал должность начальника Управления дознания ДП Северо-Казахстанской области.

Бектуров Ербол Еркеуланович родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области.

Закончил Карагандинскую высшую школу ГСК РК. В органах внутренних дел с 1997 года, начинал службу следователем.

Руководил следственными подразделениями УВД г. Петропавловск, следственным управлением и дознания ДВД СКО.

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