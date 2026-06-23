Кадровые перестановки произошли в акимате Костанайской области

В Костанайской области произошли кадровые назначения. Соответствующие распоряжения подписал аким области.

Руководителем управления образования акимата Костанайской области назначен Ардак Курмашевич Бегатаров.

Управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области возглавил Жанибек Кенжебекович Журкабаев.

На должность руководителя управления по защите прав детей акимата Костанайской области назначена Айман Елемановна Ибраева.

О кадровых изменениях сообщили в пресс-службе акима Костанайской области.

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