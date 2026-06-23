Кадровые перестановки произошли в акимате Костанайской области

В Костанайской области произошли кадровые назначения. Соответствующие распоряжения подписал аким области.
Руководителем управления образования акимата Костанайской области назначен Ардак Курмашевич Бегатаров.
Управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области возглавил Жанибек Кенжебекович Журкабаев.
На должность руководителя управления по защите прав детей акимата Костанайской области назначена Айман Елемановна Ибраева.
О кадровых изменениях сообщили в пресс-службе акима Костанайской области.
В МВД ответили тем, кто называет Казахстан «штрафстаном»
Миллионы казахстанцев ждут ипотеку под низкий процент: что решили власти
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.