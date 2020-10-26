Кафе горело в Костанайской области

Сообщение поступило 24 октября в 14:20 часов, о том, что по улице Ленина открытым пламенем горит кафе.

В 14:21 часов к месту вызова выехал дежурный караул пожарной части № 12 г. Житикара. Пожарные установили, что в горящем помещении кафе, искрится 4-жильный кабель под напряжением в 380 вольт. Поэтому, прежде чем приступить к тушению огня, к месту пожара незамедлительно вызвали службу РЭС ГККП «Житикаракоммунэнерго».

В 14:29 часов представители энергослужбы обесточили горящее здание. В 14:30 часов пожарные приступили к тушению. Буквально уже через три минуты им удалось остановить распространение огня. После чего в задымленную зону зашло звено газодымозащитной службы.

В 15:26 часов пожар был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Площадь пройденная огнем составила 65 квадратных метров. Проверяются все обстоятельства случившегося. Пожарные не исключают вероятность короткого замыкания электричества. На месте работала специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения пожаров в результате использования электросетей предпримите следующие меры:

1. Воспользуйтесь услугами квалифицированного электрика.

2. Будьте осторожны с удлинителями.

3. Не перегружайте электрические розетки.

4. Проверьте вилки и шнуры электрооборудования.

5. Держите электроприборы вдали от легковоспламеняющихся предметов.

6. Используйте лампочки правильной потребляемой мощности.

8. Убедитесь, что пожарные дымовые датчики в рабочем состоянии.

9. Проверяйте исправность огнетушителей.

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