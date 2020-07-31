Кайрат Ахметов поздравил костанайцев с праздником Курбан айт

Аким Костаная Кайрат Ахметов опубликовал на официальной странице в Инстаграм свое поздравление

Уважаемые Костанайцы!

Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан айт!

Этот священный для всех мусульман праздник призывает верующих к миру, согласию и взаимопониманию, подчеркивая, что ислам – это религия добра, созидания и гармонии.

Курбан айт, являясь олицетворением высоких духовных ценностей, побуждает человечество к взаимопомощи и отзывчивости.

В эти дни люди выражают друг другу добрые пожелания, стремятся в меру своих возможностей совершать благие деяния.

В светлые праздничные дни желаю каждой казахстанской семье счастья, мира и благополучия!

Пусть обращение к Всевышнему наполнит сердца верующих благородными помыслами и душевным теплом!

В связи с введением карантинного режима в стране убедительно прошу Вас соблюдать ограничительные меры в целях сохранения здоровья и жизни близких вам людей.

С праздником Курбан айт!

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