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Кайрат Ахметов поздравил костанайцев с праздником Курбан айт

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Аким Костаная Кайрат Ахметов опубликовал на официальной странице в Инстаграм свое поздравление

Уважаемые Костанайцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан айт!
Этот священный для всех мусульман праздник призывает верующих к миру, согласию и взаимопониманию, подчеркивая, что ислам – это религия добра, созидания и гармонии.
Курбан айт, являясь олицетворением высоких духовных ценностей, побуждает человечество к взаимопомощи и отзывчивости.
В эти дни люди выражают друг другу добрые пожелания, стремятся в меру своих возможностей совершать благие деяния.
В светлые праздничные дни желаю каждой казахстанской семье счастья, мира и благополучия!
Пусть обращение к Всевышнему наполнит сердца верующих благородными помыслами и душевным теплом!
В связи с введением карантинного режима в стране убедительно прошу Вас соблюдать ограничительные меры в целях сохранения здоровья и жизни близких вам людей.
С праздником Курбан айт!

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