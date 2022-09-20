Кайрат Сатыбалдыулы признал вину и возместил ущерб

В Астане проходит суд по делу Кайрата Сатыбалдыулы. Подсудимый признал вину и возместил ущерб по уголовному делу, передает Tengrinews.kz.

Помимо Сатыбалдыулы, на скамье подсудимых еще четверо фигурантов.

«Конурбаев, Муравьев, Бекетов и Мухамеджанулы признали вину в суде, имущественный ущерб. Также признали в суде и подтвердили медиативное соглашение», — сообщили в пресс-службе городского суда.

По данным суда, Сатыбалдыулы признал вину в полном объеме и заключил два медиативных соглашения о признании вины и причинении ущерба. Потерпевшему АО «Центр транспортного сервиса» сумма ущерба 28 миллиардов 687 миллионов 940 тысяч 573 тенге возмещена полностью. Центр претензий к подсудимому не имеет. По эпизоду с АО «Казахтелеком» компании возмещен ущерб в размере 12 миллиардов 733 миллионов 24 тысяч 439 тенге. «Казахтелеком» также не имеет претензий, согласно медиативному соглашению.

Напомним, дело рассматривается с 16 сентября в суде № 2 района Байконыр Астаны. Кайрат Сатыбалдыулы обвиняется в совершении преступлений по статьям: «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

В конце августа стало известно, что Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере.