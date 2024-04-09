Как 10 апреля будут учиться школьники в Костанайском районе и Костанае, сообщили в управлении образования

В Костанайском районе остаются работать в дистанционном формате школы, в которых размещены эвакопункты: Школа-гимназия им.Н.Наушабаева, Общеобразовательная школа #2 города Тобыл, а также Общеобразовательная школа им.Ы.Алтынсарина и Мичуринская общеобразовательная школа в связи с подтоплением сел. Об этом сообщает пресс-служба областного управления образования.

Остальные школы Костанайского района будут работать в штатном формате.

Колледжи Костаная и Костанайского района работают в штатном режиме.

На дистанционном формате обучения остаются 3 школы Джангельдинского и 9 школ Амангельдинского районов, по 1 школе Аулиекольского, Наурзумского, Карасуского районов и г.Рудного.

С 10 апреля школы города Костаная полностью возвращаются к штатному формату обучения.

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