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Как 10 апреля будут учиться школьники в Костанайском районе и Костанае, сообщили в управлении образования

Фотография для новости Как 10 апреля будут учиться школьники в Костанайском районе и Костанае, сообщили в управлении образования

alau.kz

В Костанайском районе остаются работать в дистанционном формате школы, в которых размещены эвакопункты: Школа-гимназия им.Н.Наушабаева, Общеобразовательная школа #2 города Тобыл, а также Общеобразовательная школа им.Ы.Алтынсарина и Мичуринская общеобразовательная школа в связи с подтоплением сел. Об этом сообщает пресс-служба областного управления образования. 

Остальные школы Костанайского района будут работать в штатном формате.

Колледжи Костаная и Костанайского района работают в штатном режиме.

На дистанционном формате обучения остаются 3 школы Джангельдинского и 9 школ Амангельдинского районов, по 1 школе Аулиекольского, Наурзумского, Карасуского районов и г.Рудного.

С 10 апреля школы города Костаная полностью возвращаются к штатному формату обучения. 

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