Как акимат Костанайской области намерен решить проблему с дефицитом сахара?

Как отмечают в СПК Тобол, область в марте заключила договор с Коксуским сахарным заводом на покупку 1.5 тыс. тонн по цене 420 тенге за килограмм. В общем на 43 млн тенге. Но при этом окончательная стоимость этого килограмма для населения в магазинах будет определен позже, ближе к датам поставки.

«Теперь мы ждем поставку сахара. Поставщиками закуплено сырье, сейчас идет переработка и, как сказали, после 20 апреля поставки начнутся в город», — сообщил главный менеджер АО СПК «Тобол» Гизат Каленов.

Сейчас же в стабфонде осталось 150 тонн сахара. Этот объем, отмечают в СПК «Тобол» намерены также выдавать магазинам. Капусту от новых поставщиков также ждут в стабфонде. Хотя еще зимой СПК Тобол заключила договор с крестьянским хозяйством «Тэрра» на приобретение 70 тонн белокочанной капусты по 200 тенге за килограмм. Этот объем уже продан, поэтому в марте акимат области заключил новый договор на поставку 50 тонн капусты на 10 млн тенге с хозяйством из Туркестанской области.

Новую партию капусты стабфонд закупил по 200 тенге и здесь тоже пока не решилось, по какой цене она будет продаваться с итоге. Всего же в стабфонде сейчас находится 10, 6 тыс. тонн продукции и 8,5 млн штук яиц. Кстати, как отмечают специалисты, проблем с куриным яйцом нет, уже на прилавках яйцо из стабфонда должно стоить 350 тенге за десяток.

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