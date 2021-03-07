Как аннулировать заявку на передачу пенсионных накоплений из ЕНПФ в управляющую компанию

После того, как вкладчик ЕНПФ отправит заявление на перевод пенсионных накоплений управляющему инвестиционным портфелем, у него будет месяц, чтобы передумать. Как можно аннулировать заявление, в материале Нурфин.

Вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда получили возможность передать часть своих пенсионных накоплений частному управляющему инвестиционным портфелем (УИП). Остальную часть активов в ЕНПФ, как и раньше, в качестве доверительного управляющего инвестирует Национальный банк Казахстана. Передать другому управляющему вкладчик ЕНПФ может сумму, которая превышает порог достаточности. А если заявитель заключил договор пенсионного аннуитета со страховой компанией, то он может передать весь остаток суммы, хранящейся на пенсионном счете.

Как передать накопления управляющему инвестиционным портфелем

Для перевода денег в инвестиционную компанию нужно в личном кабинете на сайте ЕНПФ пройти в раздел «Услуги» и выбрать услугу » Перевод пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем». Далее нужно заполнить электронное заявление. В конце него нужно выбрать управляющего инвестиционным портфелем из представленного списка. На данный момент это три компании: Halyk Global Markets, Jýsan Invest и BCC Invest. Перед этим можно ознакомиться с инвестиционной стратегией и другими условиями компаний на сайте ЕНПФ.

После выбора УИП нужно указать сумму, которую вкладчик хочет передать в управление. Если пользователь хочет доверить деньги нескольким компаниям, то на каждую подается отдельная заявка с учетом остатка денег на пенсионном счете поверх порога достаточности.

Далее заявление подписывается электронной цифровой подписью. В случае положительного решения ЕНПФ переводит часть средств в доверительное управление УИП в течение 30 дней. Как можно аннулировать заявление По сообщению Единого накопительного пенсионного фонда, если заявитель по каким-то причинам передумал передавать часть пенсионных накоплений управляющему инвестиционным портфелем, в течение месяца после подачи заявления он может его аннулировать. К слову, сделать это можно и сразу после отправки заявки, если пользователь сделал это ошибочно, ввел какие-то неверные данные и в других случаях. Для аннулирования заявки нужно снова зайти в раздел «Услуги» после авторизации в личном кабинете. Далее нужно выбрать услугу «Мои заявления на выплаты / переводы». Здесь будет представлен перечень всех поданных вами заявлений на использование пенсионных накоплений.

Напротив заявления на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление УИП должен стоять статус «Принято к обработке». Нажимаем на него, после чего появится информация о заявлении. Здесь же вы увидите кнопку «Аннулировать заявление». Нажимаем ее и подписываем свое решение электронной цифровой подписью. Аннулирование заявки на использование пенсионных накоплений в личном кабинете ЕНПФ. Снимок экрана: NUR.KZ Заявка на передачу денег в УИП не исчезнет из перечня, но напротив нее уже будет отмечен статус «Аннулировано». Заявление на аннулирование, которое отправилось в ЕНПФ, можно будет скачать, открыв заявку аннулированного заявления. Сразу же после этой процедуры можно будет подать новое заявление. А если заявитель не успел аннулировать заявку, то деньги отправятся под управление выбранной инвестиционной компании и вернуть их под управление Нацбанка можно будет только через два года.

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