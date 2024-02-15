Как автосистемы фиксации помогают находить нарушителей, рассказали костанайские полицейские

250 тысяч единиц автотранспорта сейчас передвигаются по дорогам Костанайской области. Их водителями с начала года уже совершено более 11 тысяч нарушений правил дорожного движения, которые удалось выявить. Сейчас полицейские занимаются этим усиленно.

В регионе проводится операция «Безопасная дорога».

«Это идет в связи с ростом по всей стране ДТП. К счастью, Костанайская область входит в ТОП-5 областей, где имеются снижения всех показателей аварийности. В остальных регионах идет значительный рост, в некоторых даже в разы», — говорит заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

На время операции увеличено число выхода патрулей, в частности ночью. На дорогу выпускаются все 6 имеющихся в регионе «Екин патрулей», оснащенных автоматическими системами фиксации нарушений ПДД, и автоматическим формированием предписаний на уплату штрафов. За последнюю неделю ими выявлено 164 нарушения превышения скоростного режима, которые продолжают совершать водители, не смотря на плохие погодные условия. Вернулись полицейские и к хорошо, по их меркам, зарекомендовавшем себя в прошлом году методу скрытого патрулирования.

«При «скрытом патрулировании» надзор за дорожным движением осуществляется на служебных автомобилях без цветографических схем и проблесковых маячков, но оборудованных системами фиксации и измерения скорости, с передислокацией «скрытых» автопатрулей на аварийно-опасные участки. Нарушения выявляются в потоке без остановки транспортных средств. Информация от них передаётся ближайшему наряду полиции», — говорит Алексей Милюк.

Всего, за неделю проведения ОПМ сотрудниками полиции пресечено более 2 тысяч нарушений ПДД, в том числе задержано 18 водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения и 5 — за управлением автомобиля, будучи лишенным права управления. На спецстоянку водворено более 50 автомашин. С начала проведения мероприятия выявлено 3 факта управления автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже лишенным права управления. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 346 УК РК. Водителям грозит до года лишения свободы. Более 600 водителей привлечено к административной ответственности за превышение скорости движения. Также, полицейские намерены заняться водителями, которые паркуют свой транспорт на проезжей части параллельно. На первых этапах будут беседы, а при игнорировании требований, к ним будут применяться меры административного характера, обещает полицейское руководство.

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