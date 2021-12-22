Во что одеться на Новый год и как поставить ёлку. О безопасности рассказали в ДЧС Костанайской области

Управление по чрезвычайным ситуациям города Костанай информирует жителей области в преддверии праздников.
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В целях недопущения ЧС и гибели людей в период подготовки и проведения мероприятий, связанных со встречей Нового 2022 года управление по чрезвычайным ситуациям города Костанай рекомендует:
- установить ёлку на устойчивой подставке и огородить барьером;
- освещать ёлку только электрогирляндами заводского производства;
- украшать ёлку игрушками из несгораемых материалов.
При проведении праздника запрещается:
- оставлять детей одних возле ёлки и разрешать им самостоятельно включать электрогирлянды;
- применять в помещениях бенгальские огни, свечи, хлопушки и петарды с огневым эффектом;
- одеваться в костюмы из ваты и марли, а также применять вату для украшения ёлки не пропитанную огнезащитным составом;
- переполнять залы людьми сверх установленной нормы;
- закрывать двери эвакуационных выходом на замки (допускаются легко открываемые запоры);
- загромождать проходы и выходы из помещений и зданий.
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