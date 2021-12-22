Во что одеться на Новый год и как поставить ёлку. О безопасности рассказали в ДЧС Костанайской области

Управление по чрезвычайным ситуациям города Костанай информирует жителей области в преддверии праздников.

В целях недопущения ЧС и гибели людей в период подготовки и проведения мероприятий, связанных со встречей Нового 2022 года управление по чрезвычайным ситуациям города Костанай рекомендует:

установить ёлку на устойчивой подставке и огородить барьером;

освещать ёлку только электрогирляндами заводского производства;

украшать ёлку игрушками из несгораемых материалов.

При проведении праздника запрещается:

оставлять детей одних возле ёлки и разрешать им самостоятельно включать электрогирлянды;

применять в помещениях бенгальские огни, свечи, хлопушки и петарды с огневым эффектом;

одеваться в костюмы из ваты и марли, а также применять вату для украшения ёлки не пропитанную огнезащитным составом;

переполнять залы людьми сверх установленной нормы;

закрывать двери эвакуационных выходом на замки (допускаются легко открываемые запоры);

загромождать проходы и выходы из помещений и зданий.

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