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Во что одеться на Новый год и как поставить ёлку. О безопасности рассказали в ДЧС Костанайской области

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Управление по чрезвычайным ситуациям города Костанай информирует жителей области в преддверии праздников. 

В целях недопущения ЧС и гибели людей в период подготовки и проведения мероприятий, связанных со встречей Нового 2022 года управление по чрезвычайным ситуациям города Костанай рекомендует:

  • установить ёлку на устойчивой подставке и огородить барьером;
  • освещать ёлку только электрогирляндами заводского производства;
  • украшать ёлку игрушками из несгораемых материалов.

При проведении праздника запрещается:

  • оставлять детей одних возле ёлки и разрешать им самостоятельно включать электрогирлянды;
  • применять в помещениях бенгальские огни, свечи, хлопушки и петарды с огневым эффектом;
  • одеваться в костюмы из ваты и марли, а также применять вату для украшения ёлки не пропитанную огнезащитным составом;
  • переполнять залы людьми сверх установленной нормы;
  • закрывать двери эвакуационных выходом на замки (допускаются легко открываемые запоры);
  • загромождать проходы и выходы из помещений и зданий.
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