Как борются с бытовым насилием, рассказали в полиции Костанайской области

Меньше преступлений в этом году совершено в Костанайской области в отношении женщин. Снижение наблюдается как в целом, так и в отдельно взятой сфере семейно-бытовых отношений. В полицейском департаменте региона рассказали, как построена работа по устранению основных причин бытового насилия.

С целью предупреждения и пресечения насилия в отношении женщин и пропаганды семейных ценностей в регионе, как и по всей республике, проведена акция «НЕТ насилию в семье!». В её рамках население информировали о принимаемых мерах, параллельно повышая доверие к полиции. Акция не первая, подобная работа проводится в течение всего года, по данным полиции, с неплохими результатами.

«За отчетный период зарегистрировано 3337 правонарушений, совершенных в отношении женщин. Если сравнить с прошлым годом, то снижение составляет 28%. Также наблюдается снижение уголовных правонарушений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений в отношении женщин на — 29%. В этом году в сфере семейно-бытовых отношений вынесено более 6000 защитных предписаний»,- говорит старший инспектор управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Жулдыз Кабенова.

Кроме того, установлено более девятисот особых требований к поведению правонарушителей. Это более строгая мера обеспечения безопасности жертвы насилия. Основные причины совершения преступлений в быту полицейским давно известны.

«Неблагополучная обстановка в семье, бытовая не обустроенность, и как следствие, появление на этой почве конфликтных ситуаций, возникновение неприязненных отношений друг к другу или совместное употребление спиртных напитков»,- сказала Жулдыз Кабенова.

Полицейские тесно работают с психологами Кризисного центра. Туда за оказанием психологической помощи за год обратились почти семь сотен женщин, в основном, кстати, по телефонам, 8(7142)55-81-29, 8(7142)22-65-3. Четырём женщинам центром предоставлен приют. Совместно с фондом «Катализатор прогресса» оказана помощь 9 женщинам и 10 детям, пострадавшим от насилия в семье. Есть примеры того, что изоляция жертв от их обидчика, не просто даёт им защиту, но и время для некоторых мужчин одуматься.

«Девушка в девять месяцев беременности, буквально перед родами попадает к нам. Мы направляем её в больницу, после рождения ребёнка дальше продолжаем держать на контроле, но она отказывается, потому что с больницы ее уже забирает муж»,- рассказала Жулдыз Кабенова.

Еще одна женщина, мать троих детей, полгода прожила вместе с ними в центре оказания помощи. Этого времени её мужу хватило, чтобы осознать свои ошибки и уговорить жену вернуться домой.

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