При этом объём переводов как из-за рубежа к нам, так и от нас за рубеж продолжает уменьшаться, сообщает Finprom.kz

За январь–ноябрь 2024 года через международные системы денежных переводов (СДП) из Казахстана за рубеж физические лица отправили 731,8 млрд тг — на 17,6% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Объём переводов за рубеж через СДП сокращается второй год подряд.

Тем временем объём полученных из-за рубежа через СДП денежных переводов за тот же период составил 217,2 млрд тг — самый низкий показатель с 2015 года. За год объём переводов уменьшился на 23,1%.

Более половины переводов, отправленных через СДП за рубеж, совокупно пришлось лишь на две страны — Узбекистан (223,5 млрд тг) и Россию (210,2 млрд тг). Значительный объём также продемонстрировали переводы в Турцию: 145,3 млрд тг. В Грузию было отправлено 50,3 млрд тг, а в соседние Кыргызстан и Китай — 26,9 млрд и 24,2 млрд тг соответственно.

В то же вермя более половины полученных физлицами из-за рубежа через СДП денежных средств суммарно было отправлено из трёх стран — России (57,6 млрд тг), США (29,1 млрд тг) и Южной Кореи (22,9 млрд тг). Значительные объёмы пришлись также на Узбекистан (21,7 млрд тг), Турцию (18,4 млрд тг) и Германию (15,8 млрд тг).

Денежные переводы из Казахстана за рубеж физлица преимущественно отправляли через систему «Золотая Корона»: 613,4 млрд тг за январь–ноябрь 2024 года, или 83,8% от всего объёма отправленных через СДП средств. Годом ранее доля этой системы составляла 79,8%. Абсолютное доминирование «Золотой Короны» на казахстанском рынке переводов за рубеж через СДП продолжается с 2017 года, причём тогда на неё уже приходилась половина отправляемых средств. Для сравнения: 10 лет назад удельный вес этой системы составлял 28,4%, а ближайший конкурент — Western Union — имел долю в 25,4%. В текущем году на Western Union пришлось лишь 10,3%, что, впрочем, делает эту систему второй по популярности. На прочие системы совокупно пришлись лишь 5,9% от всего объёма отправленных за рубеж через СДП денежных переводов.

В объёме полученных из-за рубежа через СДП денежных переводов на долю «Золотой Короны» пришлось 51,1%, или 111,1 млрд тг за январь–ноябрь 2024-го. Годом ранее доля системы составляла 50,8%, пять лет назад — 43,5%, а десятилетием ранее — 39,5%. Занимающая второе место Western Union, в свою очередь, стремительно догоняет лидера. Так, за январь–ноябрь 2024 года на долю Western Union пришлось 30,1% в объёме полученных из-за рубежа через СДП денежных переводов, годом ранее — 22,4%, пять лет назад — 24%, а десятилетием ранее — 19,1%. Суммарный удельный вес прочих систем за год уменьшился с 26,8% до 18,8%.

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