Как будет формироваться очередь на льготное автокредитование

Заместитель председателя правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров сообщил, что очередь на льготное автокредитование под 4 процента будет формироваться с нуля, передает Tengrinews.kz.

«Льготное кредитование под 4 процента — это новая программа. Есть отличия от программ, которые существовали до этого. По этой программе очередь будет формироваться с нуля. Прием заявок сегодня, 16 мая, стартует в 14:00. Первым заявки начнет принимать Банк ЦентрКредит. На сегодняшний день одобрены четыре банка», — пояснил он.

Сообщается, что получить кредит на автомобиль казахстанцы смогут в четырех банках: Банк ЦентрКредит, ForteBank, Евразийский банк, Halyk Bank.

«С 14:00 прошу обращаться только в автосалоны. Во всех автосалонах есть сотрудники банка, которые принимают заявки. Заявки в отделениях банка не принимаются«, — добавила вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева.

Она заверила казахстанцев, желающих принять участие в программе льготного автокредитования, что махинаций с очередями в автосалонах не будет.

Отметим, что, по некоторым данным, в очереди на льготные автокредиты уже числились десятки тысяч казахстанцев, пытавшихся принять участие в прошлых запусках программы и ждавших своей очереди на 7-процентный кредит.

Программа льготного автокредитования стартовала сегодня, 16 мая. По ее условиям любой казахстанец может приобрести автомобиль в кредит под 4 процента. Автокредит выдается на сумму не более 10 миллионов тенге и на срок до 7 лет. Первоначальный взнос составит от 0 процентов, общая стоимость транспортного средства не должна превышать 15 миллионов тенге. В этот раз под условия программы льготного автокредитования подпадают некоторые модели Hyundai, KIA, Chevrolet, LADA, JAC и Renault.

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