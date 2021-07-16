Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай Таганулы рассказал, как будет проходить Курбан-айт в условиях карантина, сообщает zakon.kz.

В этом году 20 июля в 07:00 в «желтой» и «зеленой» зонах состоится 10-минутный намаз Курбан-айт в соответствии с требованиями строгих санитарных норм, отметил Наурызбай Таганулы.

Он отметил, что молитва Курбан-айт в «красной» зоне проводится в соответствии с приказом местного главного государственного санитарного врача.

В связи с пандемической ситуацией в стране жертвоприношение в этом году будет осуществлено двумя способами:

проведение онлайн и офлайн в «желтых» и «зеленых» зонах в строгом соответствии с санитарными правилами на локальных бойнях, санкционированных государственным санитарно-эпидемиологическим надзором;

в «красных» регионах страны обряды жертвоприношения совершаются только в режиме онлайн через сайт qurban2021.kz в соответствии с принципом представительства в шариате.

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