Как будет проходить новый школьный экзамен на знание казахского языка

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В Казахстане ученики 5-8, 10 классов впервые будут сдавать экзамен по предмету «Казахский язык», сообщает informburo.kz
Экзамены пройдут с 27 по 31 мая. Каждая школа сама устанавливает точную дату.
Тестирование по казахскому языку пройдёт в двух форматах: письменно и устно. В письменной части учащимся предстоит написать эссе, в устной экзаменаторы проверят их чтение, слушание и разговорные навыки. Всего экзамен будет длиться три часа.
По данным Министерства просвещения РК, экзамен похож на контрольные, которые школьники сдают каждую четверть. Учителя каждой школы самостоятельно подготовят задания.
Из-за того, что этот экзамен в этом году проводится впервые, итоговая оценка будет зависеть от результата экзамена (30%) и годовой успеваемости студента (70%).