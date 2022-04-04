Как будет работать летняя школа, рассказали в МОН

Как будет работать летняя школа, которую организуют на период с конца учебного года до 17 июня для учащихся 1-8 и 10 классов, рассказали в Министерстве образования и науки РК.

Ученики 9 и 11 классов в летней школе учиться не будут, поскольку у них в это время пройдут экзамены, передает informburo.kz

«Летняя школа – это прекрасная возможность подтянуть свои знания, восполнить пробелы. Пандемия не лучшим образом отразилась на учёбе. Для решения этой проблемы в некоторых странах продлевают учебный год, мы же организовали летнюю школу. Настоятельно рекомендуем всем школьникам посещать её», – сказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Гульмира Каримова.

По её словам, в летней школе не будет привычного формата занятий. Детям предоставят гибкий график обучения по основным дисциплинам, включающим математику, физику, английский язык. В программу также войдёт посещение музеев и экскурсии.

«Учёба в летней школе не будет оцениваться, не будет и домашних заданий. Некоторые дети ходят на платные курсы к репетиторам, но летняя школа – тоже отличная возможность укрепить свои знания, тем более что учителя знают сильные и слабые стороны учеников», – отметила глава комитета.

Она призвала родителей поспособствовать посещению детьми летней школы. По её окончании учителей ждёт 56-дневный отпуск.

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