USD 444.8
EUR 476.78
RUB 5.72
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Как будет распределяться помощь Общественного фонда «Birgemiz»

Как будет распределяться помощь Общественного фонда «Birgemiz»

zakon.kz

Vinkmag ad

На заседании попечительского совета Общественного фонда «Birgemiz», учрежденного по инициативе Нурсултана Назарбаева, протоколом №3 от 23 марта 2020 года утверждены 10 основных принципов, которыми будут руководствоваться при организации поддержки нуждающихся в условиях борьбы с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

10 основных принципов:

1. Добровольность пожертвований и взносов. Все пожертвования осуществляются представителями бизнеса исключительно на добровольной основе из личных средств. Отчисления от бюджетных организаций, а также из фонда заработной платы не принимаются.

2. Адресность. Прямая персональная поддержка будет оказана социально-уязвимым слоям населения (в силу возраста в большей степени подверженным риску заражения COVID-19, малоимущим казахстанцам, пострадавшим от коронавируса и испытывающим социально-экономические трудности). Категории уточняются. Помощь будет оказываться жителям крупных городов страны, где риск заражения выше.

3. Беспристрастность оказания помощи. Для исключения субъективных суждений и споров при определении списка получателей помощи Фонд будет опираться на требования законодательства и официальные данные государственных органов (министерств и акиматов).

4. Безналичная и бесконтактная помощь. Все выплаты, транзакции, расчеты будут осуществляться только в безналичной форме, что обеспечит транспарентность и открытость расходования средств.

5. Ограниченность деятельности Фонда по срокам. Деятельность Фонда будет ограничена сроками действия чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением инфекции.

6. Целевое расходование средств Фонда. Административные, организационные расходы будут покрыты за счет безвозмездной помощи партии «Nur Otan».

7. Экономичность и эффективность. Товары для наполнения социальных и гигиенических пакетов будут приобретены с условием оптимального соотношения качества и стоимости товара на конкурентной основе.

8. Поддержка казахстанских производителей. Закуп товаров для формирования социальных пакетов будет осуществляться только у казахстанских производителей, за исключением не производящихся в Казахстане товаров.

9. Четкое разграничение средств Фонда и госбюджета. Помощь будет оказываться в виде натуральных социальных пакетов (продуктовая корзина), средств защиты (антисептики, маски, перчатки), безналичных выплат. Финансирование потребностей, которые покрываются из государственного бюджета, исключается.

10. Открытая, прозрачная деятельность Фонда. Открытость и прозрачность деятельности Фонда будет обеспечена через широкое информационное освещение с ежедневным брифингом ответственного лица от Правления Фонда, создание специального сайта для регулярного размещения отчетов о поступлениях и оказываемой помощи.

В Общественном фонде также отметили, что контроль за соответствием деятельности организации его уставным целям будет осуществлять Попечительский совет, в состав которого вошли известные общественные и государственные деятели, представители гражданского общества и молодежи.

Расходование финансовых средств будет контролировать Ревизионная комиссия.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

О погоде в Костанае 26 марта