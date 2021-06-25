Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев показал корреспонденту Tengrinews.kz, как будет выглядеть новая форма полиции Казахстана.

Первыми в течение 2021 года переоденут патрульных и участковых полицейских. Для них уже готовы три комплекта новой формы: летняя, осенне-весенняя, зимняя и три пары обуви на сезоны. Следом будет отшиваться парадная и форма для офисных сотрудников.

Кстати, дизайном новой формы полиции занимался сам министр внутренних дел. По его словам, изучалась форма коллег за рубежом. Но единственным условием для всех остается темно-синий цвет, это цвет полиции мира.

Новая форма значительно легче и комфортнее нынешней, отметил министр. Здесь нет галстуков и классических туфель, а металлические звезды на погонах вышиты нитью. Все полицейские будут носить темно-синие майки, которые в действующей форме не предусмотрены.

«Майка удобная, рубашка. Здесь нет железных звездочек, как раньше, не мешают и не цепляются за одежду. Шевроны другие. Здесь раньше был металлический. Также ввели принадлежность к территории и подразделению. И жилет (ярко-желтого цвета с надписью Polisia) короткий, удобный — летний вариант», — добавил Ерлан Тургумбаев.

Вместо фуражки полицейские будут носить бейсболки. Специфичным знаком патрульной полиции станут светоотражающие лампасы и надпись Polisia.

«Очень часто полицейские работают на проезжей части во время ДТП и травмируются, их не видно. Сейчас их будет видно, а если без жилета, то лампасы будут отсвечивать», — пояснил глава ведомства.

Ткань, из которой пошили новую форму, на 40 процентов состоит из хлопка.

Удобнее стала и обувь. Если раньше полицейские носили классические кожаные черные туфли, то сейчас их ежедневной обувью станут легкие кроссовки.

«Кроссовки имеют надпись Polisia. Очень удобные, дышащие. Это отечественное производство. Летняя обувь в облегченном варианте, чтобы было удобнее бегать, где-то прыгать, и в то же время черный цвет, что придает статус официальности и строгости», — продемонстрировал министр.

Для весенне-осенней и зимней носки сшиты кожаные ботинки на плотной подошве, в более холодных регионах полицейские будут носить ботинки с утеплением.

«Хорошо сминаются», — добавил глава ведомства.

Во время демонстрации министр показал новую фуражку. Она сшита с национальным орнаментом, меньше окантовки, с козырьком для защиты от дождя и солнца, в то же время легкая и не деформируется.

Для сравнения ниже показана нынешняя фуражка.

Еще в марте 2019 года министр говорил, что нынешняя форма немного неудобная.

«Для офисных работников она соответствует, а для инспекторов и патрульной полиции, которые на улице находятся, китель неудобный, фуражка тоже. Если он гонится за преступником, одной рукой фуражку держит, другой рукой — пистолет«, — высказался тогда глава МВД.

В весенне-осенний комплект входит куртка со светоотражающими лентами, удлиненные жилеты с капюшоном.

Нынешние жилеты с рукавами неудобны, они сковывают движения полицейских во время работы. Так как есть куртка из водоотталкивающего материала, то жилеты с рукавами ни к чему, считает министр.

Зимний комплект: та же темно-синяя майка, пуловер, зимняя куртка с внутренним утепляющим слоем, который можно отстегнуть, удлиненный жилет и облегченная шапка (в сравнении с нынешней).

«Раньше были кители. Сейчас свитеры со всеми надписями, есть осенние и зимние варианты. Зимние потолще, состоят из 70 процентов шерсти. В любой момент можно куртку снять, так как будет тепло. Здоровье наших сотрудников, несущих службу на улице, в приоритете. В куртке есть подклад, в зависимости от региона его можно снять», — продемонстрировал Ерлан Тургумбаев.

Наряду с патрульными переоденут и участковых инспекторов. Министр отметил, что участковый — это узнаваемое лицо, форму для них немного стилизовали, используя синюю полоску на рубашке, на погонах и по бокам брюк.

Еще новую форму будет легче выглаживать, особенно стрелки на брюках, здесь они уже вшиты и гладить можно буквально по ним.

Здесь также три комплекта: летний вариант, весенне-осенний и зимний.

Отшиты образцы парадной формы, как для мужчин, так и для женщин. В женском гардеробе отказались от пилоток. Ерлан Тургумбаев назвал их «прошлым веком».

Еще корреспондентам Tengrinews.kz показали платье для офисных сотрудниц полиции, следовательниц и инспекторов по делам несовершеннолетних (среди них преимущественно женщины). Также для них предусмотрена фуражка, голубой платок и легкое платье, из той же ткани, что и рубашки для патрульных и участковых сотрудников.

Из обуви — черные кожаные туфли на удобном каблуке.

Не менее важная деталь, о которой нам рассказал министр, — это облегченный ремень.

Шить форму будут за счет имеющегося бюджета, постепенно по мере износа. Министр сообщил, что руководителям региональных департаментов даны поручения начать отшивать новый гардероб уже со второго полугодия.

«Разом поменять — нужна большая сумма денег, поэтому в рамках того финансирования, что есть. У каждой формы есть срок носки, поэтому все поэтапно. Самое главное — удобство. Теперь не придется держать в одной руке фуражку, в другой — пистолет, задерживая преступника», — заключил глава правоохранительного органа.

К слову, выпускников высших учебных заведений оденут сразу в новую форму следующей весной.

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