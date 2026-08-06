«Как будто сон»: Серик Сапиев провёл мастер-класс для костанайских боксёров





Олимпийский чемпион 2012 года Серик Сапиев приехал в Костанайскую область и провёл мастер-класс для юных спортсменов и сотрудников специального подразделения «Арлан».

На ринге прославленный боксёр показал участникам технику нанесения ударов под разными углами и рассказал, как правильно работать ногами. По словам Серика Сапиева, именно постоянное движение вперёд, назад и в стороны было одной из особенностей его стиля.

«Я до сих пор не верю»

Вместе с олимпийским чемпионом удары отрабатывал Ахметгали Баязет, который занимается боксом два года. Для юного спортсмена встреча с кумиром стала неожиданным событием.

— Когда я узнал, что Серик Сапиев приедет в наш город, был в шоке. А потом мне сказали, что он будет держать для меня лапы. Я до сих пор не верю, как будто это сон. Я под огромным впечатлением, — поделился Ахметгали Баязет.

Почётный президент Федерации бокса Костанайской области Сайлаубек Ещанов отметил, что приезд чемпиона поднял боевой дух спортсменов и стал примером для детей.

Что необходимо будущим чемпионам

Во время встречи Серик Сапиев подчеркнул важность поддержки тренеров, развития спортивной инфраструктуры и финансирования поездок спортсменов на соревнования.

— Наши тренеры воспитывают чемпионов. Поэтому в первую очередь важна их поддержка. Необходимо также развивать спортивную инфраструктуру и финансировать участие спортсменов в различных соревнованиях, — сказал олимпийский чемпион.

Ещё одной целью визита Серика Сапиева станет посещение Аркалыка. Там с 4 по 9 августа в рамках областной спартакиады проходят соревнования по боксу, в которых участвуют 135 спортсменов со всего региона.

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