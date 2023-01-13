Как будут доказывать вину казахстанцев за мат в общественном месте?

Какое наказание предусмотрено за нецензурную брань, рассказал заместитель председателя КАП МВД РК Ренат Зулхаиров, передает Polisia.kz.

В последние дни в социальных сетях много вопросов про усиление ответственности за маты. Можете пояснить при каких обстоятельствах будут штрафовать за маты? –

Ответственность за нецензурную брань в нашем законодательстве существует уже не первый год. К примеру, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме – это уголовный проступок, ответственность за совершение которого предусмотрена в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные или общественные работы до 120 часов. Далее нецензурная брань и другие действия, выражающие явное неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, совершенные в жилище и не содержащие состав уголовного правонарушения, влечет административную ответственность по статье 73 Кодекса об административных правонарушениях, и предусматривает сейчас предупреждение либо арест до 5 суток. Что касается мелкого хулиганства, то оно выражается в виде нецензурной брани в общественных местах, оскорбительного приставания к физическим лицам, осквернения зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. Иными словами административная ответственность по мелкому хулиганству наступает только если нецензурная брань происходит в общественных местах, еще одним условием – выражение неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.

На сколько усилена ответственность за мат?

– Да, с этого года наказание за совершение мелкого хулиганства будет усилено. Это сделано, в первую очередь, в целях пресечения нарушения общественного порядка. Допустим, в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей, либо людей старшего поколения, то ответственность за это 17 250 тенге или арест до 10 суток. С 6 марта 2023 года за такие деяния будет предусмотрено наказание в виде 20 МРП (это 69 тысяч тенге) и арест от 5 до 15 суток.

Не будут ли штрафовать если кто-то просто скажет, что он меня обматерил?

– По каждому заявлению сотрудниками полиции будут собираться доказательства – это заявление граждан, показание свидетелей, а также видео-, аудиофиксация самого правонарушения, а в необходимых случаях – заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.

Наказуем ли мат в частной собственности (дом, машина)?

– Как я уже говорил говорил, все зависит от обстоятельств. Для привлечения к ответственности обязательным условием является по мелкому хулиганству высказывания нецензурной брани в общественных местах, выражении неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.

Как будут штрафовать за маты в социальных сетях?

– По мелкому хулиганству ответственность за нецензурную брань в социальных сетях предусмотрена, если она высказана в общественных местах или с проявлением неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан.

За мат на каком языке будут штрафовать?

– В целом ответственность наступает за высказывание нецензурной брани на любом языке при наличии вышеуказанных условий – это общественное место, неуважение к окружающим и нарушение спокойствия граждан.

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