Уже завтра в Костанае состоятся торжественные мероприятия в честь 9 мая. В этом году мы отмечаем юбилей Победы — 80 лет.

Сегодня в парке Победы полным ходом идёт подготовка к митингу, который начнётся 9 мая в 11 часов. Ожидается, что участие в нём примут и ветераны Великой Отечественной войны. На территории парка до 3 часов дня будут организованы разные площадки — это и полевая кухня, и песни под гармонь, передвижная музейная экспозиция и концерт с участием разных коллективов города. В течение дня и до 23 часов праздничная программа пройдёт в центре Костаная. При этом для удобства горожан, общественный транспорт будет работать до полуночи.

«9 мая будет продлено движение общественного транспорта до полуночи. Будут продлены маршруты у нас № 2, 3, 5, 10, 11, так же № 13, 24, 25, 18А, 102 и 103 маршруты. Интервал движения будет составлять от 25 минут», — сообщила статистик отдела ЖКХ Костаная Аида Рамазанова.

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