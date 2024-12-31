Информацию о работе общественного транспорта предоставили в пресс-службе акима Костаная.
Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата города Костаная сообщает, что в новогоднюю ночь городские маршруты будут курсировать до 22.00 часов. и возобновят свое движение с 00.30 и до 3.00 часов 1 января 2025 года.
Дополнительно уведомляем, что интервал маршрутов будет увеличен.
|№
|Маршрут
|Кол-во автобусов
|Интервал движения, мин
|1
|3
|3
|30
|2
|10
|3
|30
|3
|13
|3
|30
|4
|18
|3
|30
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.