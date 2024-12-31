Информацию о работе общественного транспорта предоставили в пресс-службе акима Костаная.

Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата города Костаная сообщает, что в новогоднюю ночь городские маршруты будут курсировать до 22.00 часов. и возобновят свое движение с 00.30 и до 3.00 часов 1 января 2025 года.

Дополнительно уведомляем, что интервал маршрутов будет увеличен.

№ Маршрут Кол-во автобусов Интервал движения, мин 1 3 3 30 2 10 3 30 3 13 3 30 4 18 3 30

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.