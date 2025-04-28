Чрезвычайное заявление Казахстанско-Грузинского экономического союза. Как сказано в заявлении, казахстанские граждане при посещении Грузии сталкиваются...
Информацию предоставили в пресс-службе акима Костаная.
29 апреля, в Родительский день маршрут №42 будет курсировать с 8:00 с интервалом движения 15-20 минут. Последний автобус в город отправится в 17:00 часов.
Читатели alau.kz пожаловались на состояние «Устроили свалку на кладбище в городе Тобыл»,- пишет подписчица. [video...
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области прокомментировали видео инцидента в Костанае. "Полиция установила личность женщины,...
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