Информацию предоставили в пресс-службе акима Костаная.

29 апреля, в Родительский день маршрут №42 будет курсировать с 8:00 с интервалом движения 15-20 минут. Последний автобус в город отправится в 17:00 часов.

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