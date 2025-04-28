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Как будут ходить автобусы в Родительский день?

— Сегодня, 19:22
Изображение для новости: Как будут ходить автобусы в Родительский день?

pixabay.com

Информацию предоставили в пресс-службе акима Костаная.

29 апреля, в Родительский день маршрут №42 будет курсировать с 8:00 с интервалом движения 15-20 минут. Последний автобус в город отправится в 17:00 часов.


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