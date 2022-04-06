Как будут индексировать пенсии в Казахстане

Каким образом в Казахстане будут индексировать размеры пенсий и пособий, рассказал на заседании в мажилисе заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

В правительстве из-за ожидаемой инфляции в 8-10% намерены проиндексировать размеры пенсий и пособий ещё на 4%, передает informburo.kz

«Что в совокупности обеспечит рост всех социальных выплат на 9%, а солидарной пенсии на 11% по отношению к 2021 году. Увеличение коснётся 4,2 млн получателей социальных выплат. Солидарная пенсия – на 11%, базовая пенсия – на 9%, все пособии и выплаты – на 9%. На эти цели в проекте уточнённого бюджета дополнительно предусмотрено 111 млрд тенге», – сообщил Ералы Тугжанов.

Доходы населения напрямую связаны с уровнем инфляции, отметил заместитель премьер-министра. По его словам, комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции направлен на увеличение физической доступности продукции, усиление ценового регулирования посредством обеспечения загрузки стабилизационных фондов и носит системный характер, который поспособствует постепенной стабилизации цен.

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Для того, чтобы удержать цены на продукты питания применяют:

заключению форвардных договоров;

инструменты установления предельно допустимых розничных цен;

контроль за соблюдением требования по розничной надбавке (15%),

расследование схем по всей цепочке ценообразования на продовольственные товары и другие.

«Местные исполнительные органы для профилактического контроля проводят работу по недопущению превышения 15% надбавки в магазинах у дома», – отметил Ералы Тугжанов.

Также, как добавил заместитель премьера, увеличено финансирование «оборотной схемы» и формирование стабилизационных фондов до 140 млрд тенге, прорабатывают вопрос снижения арендной платы для реализаторов социально-значимых продовольственных товаров.

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