Как будут индексировать пенсии в Казахстане

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Каким образом в Казахстане будут индексировать размеры пенсий и пособий, рассказал на заседании в мажилисе заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.
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В правительстве из-за ожидаемой инфляции в 8-10% намерены проиндексировать размеры пенсий и пособий ещё на 4%, передает informburo.kz
«Что в совокупности обеспечит рост всех социальных выплат на 9%, а солидарной пенсии на 11% по отношению к 2021 году. Увеличение коснётся 4,2 млн получателей социальных выплат. Солидарная пенсия – на 11%, базовая пенсия – на 9%, все пособии и выплаты – на 9%. На эти цели в проекте уточнённого бюджета дополнительно предусмотрено 111 млрд тенге», – сообщил Ералы Тугжанов.
Доходы населения напрямую связаны с уровнем инфляции, отметил заместитель премьер-министра. По его словам, комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции направлен на увеличение физической доступности продукции, усиление ценового регулирования посредством обеспечения загрузки стабилизационных фондов и носит системный характер, который поспособствует постепенной стабилизации цен.
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Для того, чтобы удержать цены на продукты питания применяют:
- заключению форвардных договоров;
- инструменты установления предельно допустимых розничных цен;
- контроль за соблюдением требования по розничной надбавке (15%),
- расследование схем по всей цепочке ценообразования на продовольственные товары и другие.
«Местные исполнительные органы для профилактического контроля проводят работу по недопущению превышения 15% надбавки в магазинах у дома», – отметил Ералы Тугжанов.
Также, как добавил заместитель премьера, увеличено финансирование «оборотной схемы» и формирование стабилизационных фондов до 140 млрд тенге, прорабатывают вопрос снижения арендной платы для реализаторов социально-значимых продовольственных товаров.
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