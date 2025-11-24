USD 518.66 EUR 597.44 RUB 6.56

Как будут казахстанцам списывать «чужие» кредиты

— Сегодня, 09:39
Изображение для новости: Как будут казахстанцам списывать «чужие» кредиты

pixabay.com

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разъяснило механизм защиты граждан от кредитного мошенничества. С сентября 2025 года вводятся дополнительные барьеры при оформлении займов и закрепляется обязанность финансовых организаций гасить за свой счёт кредиты, оформленные с нарушениями или мошенниками, передает rus.baq.kz

Ключевые нововведения при оформлении кредитов

Обязательный личный визит при первом оформлении:

  • беззалогового банковского кредита свыше 150 МРП (589 800 ₸);
  • онлайн-микрокредита свыше 75 МРП (294 900 ₸).
    Цель — исключить «виртуальную идентификацию» и использование чужих данных.

Допподтверждение согласия для граждан младше 21 года и 55+:

  • лично в отделении, через eGov, кредитное бюро или интегрированные с eGov системы кредиторов.

«Период раздумья» для онлайн-займов (задержка перечисления средств):

  • банковские кредиты 150–255 МРП8 часов;
  • свыше 255 МРП24 часа;
  • онлайн-микрокредиты свыше 75 МРП24 часа.
    Тайм-аут действует и при попытке оформить несколько займов подряд.

Когда кредит должны списать

Финансовая организация обязана внести за свой счёт (внесудебно или по решению суда) при установленных нарушениях.

Внесудебно — если кредитор допустил:

  • отсутствие личного визита клиента при новом кредите;
  • выдачу займа лицам <21 или 55+ без подтверждения согласия;
  • игнорирование «периода раздумья».

Через суд — если установлено:

  • незаконное использование идентификационных данных третьими лицами;
  • оформление через программы удалённого доступа;
  • нарушения при биометрической идентификации;
  • несоблюдение требований по выявлению внутреннего/внешнего мошенничества.

Усиление антифрода и роль связи

  • Банки и МФО обязаны иметь антифрод-системы и блокировать подозрительные операции.
  • При крупных операциях — биометрия и одноразовые коды.
  • Расширены полномочия Антифрод-центра Нацбанка: оперативный обмен данными с операторами связи, блокировка подозрительных операций и номеров.
  • Допмеры у сотовых операторов: запрет регистрации SIM-карт без биометрии, не более 10 номеров на человека, обязательные антифрод-фильтры.

Главное

Если доказано, что займ оформлен мошенниками или кредитор нарушил установленные требования, погашение производится за счёт банка/МФО. Новые правила одновременно снижают риск навязанных долгов и повышают ответственность финансовых организаций.



