Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разъяснило механизм защиты граждан от кредитного мошенничества. С сентября 2025 года вводятся дополнительные барьеры при оформлении займов и закрепляется обязанность финансовых организаций гасить за свой счёт кредиты, оформленные с нарушениями или мошенниками, передает rus.baq.kz
Ключевые нововведения при оформлении кредитов
Обязательный личный визит при первом оформлении:
- беззалогового банковского кредита свыше 150 МРП (589 800 ₸);
- онлайн-микрокредита свыше 75 МРП (294 900 ₸).
Цель — исключить «виртуальную идентификацию» и использование чужих данных.
Допподтверждение согласия для граждан младше 21 года и 55+:
- лично в отделении, через eGov, кредитное бюро или интегрированные с eGov системы кредиторов.
«Период раздумья» для онлайн-займов (задержка перечисления средств):
- банковские кредиты 150–255 МРП — 8 часов;
- свыше 255 МРП — 24 часа;
- онлайн-микрокредиты свыше 75 МРП — 24 часа.
Тайм-аут действует и при попытке оформить несколько займов подряд.
Когда кредит должны списать
Финансовая организация обязана внести за свой счёт (внесудебно или по решению суда) при установленных нарушениях.
Внесудебно — если кредитор допустил:
- отсутствие личного визита клиента при новом кредите;
- выдачу займа лицам <21 или 55+ без подтверждения согласия;
- игнорирование «периода раздумья».
Через суд — если установлено:
- незаконное использование идентификационных данных третьими лицами;
- оформление через программы удалённого доступа;
- нарушения при биометрической идентификации;
- несоблюдение требований по выявлению внутреннего/внешнего мошенничества.
Усиление антифрода и роль связи
- Банки и МФО обязаны иметь антифрод-системы и блокировать подозрительные операции.
- При крупных операциях — биометрия и одноразовые коды.
- Расширены полномочия Антифрод-центра Нацбанка: оперативный обмен данными с операторами связи, блокировка подозрительных операций и номеров.
- Допмеры у сотовых операторов: запрет регистрации SIM-карт без биометрии, не более 10 номеров на человека, обязательные антифрод-фильтры.
Главное
Если доказано, что займ оформлен мошенниками или кредитор нарушил установленные требования, погашение производится за счёт банка/МФО. Новые правила одновременно снижают риск навязанных долгов и повышают ответственность финансовых организаций.
Штраф более 800 тысяч тенге. О чем надо знать казахстанцам
Погода в Костанайской области: осадки, гололёд и метель ночью
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.