Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разъяснило механизм защиты граждан от кредитного мошенничества. С сентября 2025 года вводятся дополнительные барьеры при оформлении займов и закрепляется обязанность финансовых организаций гасить за свой счёт кредиты, оформленные с нарушениями или мошенниками, передает rus.baq.kz

Ключевые нововведения при оформлении кредитов

Обязательный личный визит при первом оформлении:

беззалогового банковского кредита свыше 150 МРП (589 800 ₸) ;

; онлайн-микрокредита свыше 75 МРП (294 900 ₸).

Цель — исключить «виртуальную идентификацию» и использование чужих данных.

Допподтверждение согласия для граждан младше 21 года и 55+:

лично в отделении, через eGov, кредитное бюро или интегрированные с eGov системы кредиторов.

«Период раздумья» для онлайн-займов (задержка перечисления средств):

банковские кредиты 150–255 МРП — 8 часов ;

— ; свыше 255 МРП — 24 часа ;

— ; онлайн-микрокредиты свыше 75 МРП — 24 часа.

Тайм-аут действует и при попытке оформить несколько займов подряд.

Когда кредит должны списать

Финансовая организация обязана внести за свой счёт (внесудебно или по решению суда) при установленных нарушениях.

Внесудебно — если кредитор допустил:

отсутствие личного визита клиента при новом кредите;

выдачу займа лицам <21 или 55+ без подтверждения согласия;

подтверждения согласия; игнорирование «периода раздумья».

Через суд — если установлено:

незаконное использование идентификационных данных третьими лицами;

оформление через программы удалённого доступа;

нарушения при биометрической идентификации;

несоблюдение требований по выявлению внутреннего/внешнего мошенничества.

Усиление антифрода и роль связи

Банки и МФО обязаны иметь антифрод-системы и блокировать подозрительные операции.

и блокировать подозрительные операции. При крупных операциях — биометрия и одноразовые коды .

и . Расширены полномочия Антифрод-центра Нацбанка : оперативный обмен данными с операторами связи, блокировка подозрительных операций и номеров.

: оперативный обмен данными с операторами связи, блокировка подозрительных операций и номеров. Допмеры у сотовых операторов: запрет регистрации SIM-карт без биометрии, не более 10 номеров на человека, обязательные антифрод-фильтры.

Главное

Если доказано, что займ оформлен мошенниками или кредитор нарушил установленные требования, погашение производится за счёт банка/МФО. Новые правила одновременно снижают риск навязанных долгов и повышают ответственность финансовых организаций.

