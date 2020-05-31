Как будут курсировать поезда с 1 июня в Казахстане

Запуск пассажирских поездов будет осуществляться с 1 июня 2020 года, поэтапно, с учетом спроса населения и в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах, передает zakon.kz со ссылкой на МИИР РК.

Так, на первом этапе будут запущены 54 поезда, в том числе по направлениям:

— Нур-Султан – Алматы, Мангистау, Оскемен, Сарыагаш, Семей, Аркалык, Павлодар, Петропавл/Кызыл ту, Уральск, Жезказган, Кызылорда;

— Алматы – Шымкент, Павлодар, Актобе, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган, Уральск, Петропавловск, Костанай;

— Кызылорда – Семей, Кокшетау, Петропавловск;

— Костанай – Караганды, Аркалык;

— Караганды – Жезказган; Кызылорда – Кокшетау, Петропавловск;

— Мангистау – Актобе, и пригородные сообщения.

На втором этапе — с 10 июня — планируется запуск 39 пар поездов, в том числе по направлениям:

— Нур-Султан – Алматы, Атырау, Достык, Уральск, Айсары, Шымкент;

— Алматы – Атырау, Актобе, Уральск, Оскемен, Туркестан, Петропавловск;

— Атырау – Мангыстау, Актобе, Кульсары, Карабатано и пригородные сообщения.

На третьем этапе по мере стабилизации санитарно эпидемиологического состояния в регионах, а также после согласования с соседними государствами, запланировано возобновление курсирования 15 пар поездов, в том числе по направлениям:

— Алматы – Ташкент, Саратов, Урумчи, Новосибирск, Казань;

— Нур-Султан – Челябинск;

— Караганды – Москва, Омск, Томск;

— Атырау — Астрахань.

Как отмечается, уже открыта продажа проездных документов, а также все инфраструктурные объекты для перевозочного процесса подготовлены в соответствии с санитарными требованиями и составы готовы к отправке.

Для максимальной защиты пассажиров и поездной бригады, перевозка будет осуществляться согласно рекомендациям Главного государственного санитарного врача на транспорте.

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