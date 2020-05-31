USD 411.54
EUR 458.13
RUB 5.84
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Как будут курсировать поезда с 1 июня в Казахстане

Как будут курсировать поезда с 1 июня в Казахстане

COVID-2019 в Казахстане

10858 - зарегистрированно

5220 - выздоровевших

40 - летальных случаев

177 - в Костанайской области

Запуск пассажирских поездов будет осуществляться с 1 июня 2020 года, поэтапно, с учетом спроса населения и в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах, передает zakon.kz со ссылкой на МИИР РК.

Так, на первом этапе будут запущены 54 поезда, в том числе по направлениям:

— Нур-Султан – Алматы, Мангистау, Оскемен, Сарыагаш, Семей, Аркалык, Павлодар, Петропавл/Кызыл ту, Уральск, Жезказган, Кызылорда;
— Алматы – Шымкент, Павлодар, Актобе, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган, Уральск, Петропавловск, Костанай;
— Кызылорда – Семей, Кокшетау, Петропавловск;
— Костанай – Караганды, Аркалык;
— Караганды – Жезказган; Кызылорда – Кокшетау, Петропавловск;
— Мангистау – Актобе, и пригородные сообщения.

На втором этапе — с 10 июня — планируется запуск 39 пар поездов, в том числе по направлениям:
— Нур-Султан – Алматы, Атырау, Достык, Уральск, Айсары, Шымкент;
— Алматы – Атырау, Актобе, Уральск, Оскемен, Туркестан, Петропавловск;
— Атырау – Мангыстау, Актобе, Кульсары, Карабатано и пригородные сообщения.

На третьем этапе по мере стабилизации санитарно эпидемиологического состояния в регионах, а также после согласования с соседними государствами, запланировано возобновление курсирования 15 пар поездов, в том числе по направлениям:
— Алматы – Ташкент, Саратов, Урумчи, Новосибирск, Казань;
— Нур-Султан – Челябинск;
— Караганды – Москва, Омск, Томск;
— Атырау — Астрахань.

Как отмечается, уже открыта продажа проездных документов, а также все инфраструктурные объекты для перевозочного процесса подготовлены в соответствии с санитарными требованиями и составы готовы к отправке.

Для максимальной защиты пассажиров и поездной бригады, перевозка будет осуществляться согласно рекомендациям Главного государственного санитарного врача на транспорте.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Уголовные дела жертв репрессий хранятся в музее ДП Костанайской области
Следующая новость

В трёх городах Костанайской области выявлено 12 случаев заболевания COVID-19