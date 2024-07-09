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Как будут наказывать водителей большегрузов за выезд на общие дороги

Фотография для новости Как будут наказывать водителей большегрузов за выезд на общие дороги

pixabay.com

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев 9 июля на пресс-конференции правительства прокомментировал поправки, предусматривающие в следующем году запрет выезда карьерных самосвалов на дороги общего пользования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили у главы Минтранспорта, что грозит водителям большегрузов за выезд на общие дороги, а также уточнили, какую работу планирует проводить министерство из-за запрета, который введут уже в 2025 году.

«В любой проектно-сметной документации (при строительстве дорог. – Прим. ред.) стоимость строительно-монтажной работы закладывается, соблюдая нормы, а норма – не больше 25 тонн. Вот мы в Астане установили шесть камер. На трехосных авто разрешено провозить не более 25 тонн, на этих авто возили груз в 108-112 тонн… Тем самым наши дороги портятся», – ответил Марат Карабаев.

По его мнению, большегрузы являются главной причиной, из-за чего портятся дороги в Казахстане. Поэтому, как отметил министр, планируется внедрить три элемента – две законодательные поправки и автоматизированные системы измерения весогабаритных параметров/

«Мы повысим ответственность держателей карьеров, возможно, вплоть до лишения лицензии. Так как владельцы и держатели карьеров загружают авто сверх нормы. Второе – запрет на перевозку именно большегрузными машинами грузов по общим дорогам. То есть самостоятельно авто могут ездить, но с грузом не могут… Третье – мы планируем установить 220 камер, которые будут в автоматизированном формате измерять вес автомашины и штрафовать. Там человеческого фактора не будет, это как по системе «Сергек» будет работать и налагаться штраф», – дополнил Марат Карабаев.

Министр отметил, что размер штрафа пока обсуждается.

«Пока подготовили поправки, с которыми пойдут в Мажилис в сентябре», – заключил Марат Карабаев.

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