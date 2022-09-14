Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будут назначаться пособии по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет, а также в какой период эти дети рождены, сообщает zakon.kz.

Так, на сайте электронного правительства женщина задала вопрос, почему выплата пособий коснется только детей, рожденных с 1 января 2022 года.

В чем разница ребенка, рожденного двумя месяцами ранее, если не момент вступления этого закона и ему нет 1,5 лет? — спросила казахстанка.

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что согласно закону «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» семьи, имеющие рожденных, усыновленных, а также взятых под опеку детей, имеют право на получение ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года.

При этом продление периода выплаты пособия по уходу за ребенком с одного года до полутора лет будет осуществлено только с 1 января 2023 года.

Таким образом, изменения в закон будут внесены с 1 января 2023 года. Согласно статье 37 закона «О нормативных правовых актах», действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие, пояснили в Минтруда.

В Гражданском кодексе РК также установлено, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

Размер ежемесячного пособия для работающих женщин и мужчин составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих женщин фиксированный и составляет:

на первого ребенка – 5,76 МРП (18 316 тенге);

на второго ребенка – 6,81 МРП (21,655 тенге);

на третьего ребенка – 7,85 МРП (24 963 тенге);

на четвертого и более – 8,90 МРП (28,302 тенге).

В 2021 году ежемесячное пособие по уходу получали порядка 385 тыс. человек, из которых около 3,5 тыс. – мужчины.

Кроме того, при рождении ребенка назначается единовременное пособие. Оно составляет 38 МРП (120 840 тенге) на рождение первого, второго и третьего ребенка.

На четвертого ребенка родители получают пособие более 63 МРП (200 340 тенге).

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