Как будут оценивать школьников во время дистанционного обучения

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, как учителя будут оценивать знания школьников во время дистанционного обучения, передает корреспондент zakon.kz.

«На каждом уроке учитель будет давать задание, которое ученик должен будет сделать самостоятельно или вместе с учителем. Дополнительно к этому давать задание нет необходимости. Учитель будет оценивать то задание, которое уже было задано для выполнения учащимся. Общечетвертная оценка складывается из нескольких переменных: формативное оценивание — 25%, суммативное оценивание за раздел (СОР) — 25%, еще 50% — это суммативное оценивание за четверть. Из этого складывается общая картина и общечетвертная оценка, которая будет выставляться нашим детям. Эти изменения тоже были произведены по итогам анализа обучения в четвертой четверти», — сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что это временная система оценивания, связанная с дистанционным форматом обучения.

Ранее в министерстве заявили о решении отказаться от домашних заданий в период онлайн-обучения.

«У нас в этом году не будет как таковых домашних заданий. Это будет одно учебное задание, размещенное на платформе Kundelik.kz», — сообщила тогда председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.

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