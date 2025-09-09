В кулуарах правительства министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова ответила на вопросы журналистов об инициативе по приостановлению пенсионных выплат для людей, имеющих двойное гражданство, передает inbusiness.kz.

По ее словам, это консультативный документ, который планируется обсуждать с обществом.

«И в соответствии с требованиями по разработке нормативно-правовых актов это как раз-таки и вывешено на открытые НПА, чтобы обсудить с обществом и принять это решение. Сегодня у нас выявлены факты, когда пенсионеры не проживают на территории Казахстана и выехали за пределы РК, имея второе гражданство. Поэтому сейчас ужесточение идет полное, не только в отношении пенсионеров, но и по требованию по регистрации по месту жительства», – сказала министр.

При этом временные выезды не будут фиксироваться, уточнила она.

«Если у пенсионера есть регистрация по месту жительства и он временно выехал. Соответственно, эта норма его не коснется. Приостанавливаются выплаты, и когда он приезжает, тогда оказывается, что у него не было двойного гражданства, что он не получал пенсию в другой стране и так далее. Соответственно, с момента приостановления пенсии все будут восстанавливаться. Все нормы, которые мы принимаем, они никак не ущемляют законопослушных казахстанцев, которые соблюдают закон», – подчеркнула Жакупова.

Соответственно, по ее словам, эти меры как раз-таки идут к тому, чтобы восстановить принцип социальной справедливости, сохранить баланс интересов законопослушных налогоплательщиков.

«Потому что же вам тоже интересно, как тратятся ваши налоги, которые вы платите в виде индивидуального подоходного налога. Сегодня я могу вам предоставить факты, когда уже закончатся судебные разбирательства и расследования, когда под видом двойного гражданства получали пенсии и в Российской Федерации, и в Узбекистане, и в Казахстане. И тем более, что учитывая, что эти размеры выплат в Казахстане были намного выше, чем в тех странах, они восстанавливают выплаты в другой стране, а Казахстан оставляют без восстановления», – резюмировала Жакупова.

Напомним, минтруда ранее выступило с инициативой ограничить выплаты пенсий некоторым казахстанцам. Согласно предложенным поправкам, пенсии и пособия будут предоставляться только постоянно проживающим в Казахстане гражданам, кандасам и иностранцам.

