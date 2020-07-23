Как будут ослаблять карантин в Казахстане

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, как будет проходить ослабление карантина в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

На телеканале «Хабар 24» в программе «Круглый стол с Рахимом Ошакбаевым» министра попросили рассказать об ослаблении карантина.

«Сейчас мы разрабатываем план. Буквально в ближайшее время мы хотим озвучить данные подходы. Подключаем международный опыт, очень много экспертов подключено. Как страны выходили из карантина, какие меры. Понятно, что это не будет сразу послабление. Мы поэтапно будем делать, будем замерять действующую эпидситуацию, смотреть по каждому региону, как там развивается ситуация», — ответил министр.

Министр не исключает в дальнейшем локдауны выходных дней.

«Есть разные методы дистанцирования, ограничения на рабочих местах. Процент работающих очно или в дистанционном формате. Очень много различных методов, которые сейчас примеряются в мире для того, чтобы сдерживать (пандемию)», — добавил Цой.

«Если говорить про Казахстан, детские сады и образовательные учреждения частные откроются или нет?» — спросил министра ведущий Ошакбаев.

«Надо понимать, какая ситуация будет у нас ко 2 августа в Казахстане. Если у нас будет стабильно, как сейчас, динамика по улучшению показателей, то мы будем рассматривать вопрос открытия. Если вдруг будут вспышки либо неизвестные процессы в риске повышения заболеваний и смертности, конечно, мы будем предлагать правительству продлевать (строгий карантин)», — ответил Цой.

Министр считает, что на данный момент ситуация стабилизировалась, но полный эффект от ограничений можно будет увидеть позже.

«Вот первые две недели прошли, на третью-четвертую неделю мы увидели эффект только от первой недели. 14 дней инкубационный период. После него можем видеть эффект первого карантина. Вторые две недели — эффект будет виден позже», — подчеркнул министр.

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