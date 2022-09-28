Как будут отдыхать казахстанцы на День республики — появился проект

В октябре планируется перенос выходных дней в связи с Днем республики. Министерство труда и социальной защиты населения подготовило соответствующие поправки в постановление правительства, передает Tengrinews.kz.

В текущем году планируется внести изменения в закон «О праздниках в Казахстане», где 25 октября будет национальным праздником — Днем республики, который выпадает на вторник.

«В этой связи в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней предлагается дополнить постановление, где планируется перенести выходной день с субботы 22 октября на понедельник 24 октября», — говорится в обосновании законопроекта.

Таким образом, 22 октября, суббота, будет рабочим днем, а на День республики казахстанцы отдохнут 3 дня: 23, 24 и 25 октября.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 октября