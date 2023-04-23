Как будут отдыхать казахстанцы в мае

В мае у казахстанцев будет сразу три дополнительных выходных дня в честь праздников. Как будут отдыхать жители страны, сообщается на официальном сайте «Электронного правительства».
В мае в Казахстане будут отмечаться сразу три государственных праздника:
- Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;
- День защитника Отечества — 7 мая;
- День Победы — 9 мая
Так, сначала, согласно официальному календарю праздников, жители республики будут отдыхать три дня — с субботы, 29 апреля, до понедельника, 1 мая. При этом следующие за ними выходные получатся еще длиннее — с субботы, 6 мая, до вторника, 9 мая. Выходной в честь Дня защитника Отечества, выпавший в этом году на воскресенье, будет перенесен на понедельник, 8 мая.
Добавим, что согласно закону «О праздниках в РК», государственные праздники — это праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.
В целом, государственными праздниками в Казахстане являются:
- Новый год — 1—2 января;
- Международный женский день — 8 марта;
- Наурыз мейрамы — 21—23 марта;
- Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;
- День защитника Отечества — 7 мая;
- День Победы — 9 мая;
- День столицы — 6 июля;
- День Конституции Республики Казахстан — 30 августа;
- День независимости — 16 декабря.
Также в стране отмечаются национальные, профессиональные и иные праздники. Единственным национальным праздником в стране является День Республики, отмечаемый 25 октября.