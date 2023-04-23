Как будут отдыхать казахстанцы в мае

В мае у казахстанцев будет сразу три дополнительных выходных дня в честь праздников. Как будут отдыхать жители страны, сообщается на официальном сайте «Электронного правительства».

В мае в Казахстане будут отмечаться сразу три государственных праздника:

Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;

День защитника Отечества — 7 мая;

День Победы — 9 мая

Так, сначала, согласно официальному календарю праздников, жители республики будут отдыхать три дня — с субботы, 29 апреля, до понедельника, 1 мая. При этом следующие за ними выходные получатся еще длиннее — с субботы, 6 мая, до вторника, 9 мая. Выходной в честь Дня защитника Отечества, выпавший в этом году на воскресенье, будет перенесен на понедельник, 8 мая.

Добавим, что согласно закону «О праздниках в РК», государственные праздники — это праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

В целом, государственными праздниками в Казахстане являются:

Новый год — 1—2 января;

Международный женский день — 8 марта;

Наурыз мейрамы — 21—23 марта;

Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;

День защитника Отечества — 7 мая;

День Победы — 9 мая;

День столицы — 6 июля;

День Конституции Республики Казахстан — 30 августа;

День независимости — 16 декабря.

Также в стране отмечаются национальные, профессиональные и иные праздники. Единственным национальным праздником в стране является День Республики, отмечаемый 25 октября.

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