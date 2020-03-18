Как будут платить зарплату костанайцам, вышедшим в отпуск из-за режима ЧП

В Костанайской области профсоюзный центр запустили горячую линию. На ее телефоны могут позвонить как работник, так и работодатель, у которых появились вопросы по соблюдению трудового законодательства. Причем эксперты готовы оказывать консультацию не только членам профсоюзов, но и всем, кто столкнулся с трудностями, сообщает alau.kz

Профсоюзный центр Костанайской области в связи с введением чрезвычайного положения в стране запустил горячую линию по телефону 75-46-20, помимо этого вопросы от людей принимаются и по номеру WhatsApp +77084754620. Как отмечает руководитель профсоюзного центра области Екатерина Смышляева, жители региона уже начали оставлять на этих номерах сообщения. К примеру, родители жаловались, что не смогли получить отпуск, чтобы не оставлять ребенка дома одного.

«Не только работников, но и от работодателей есть обращения, органы переходят на удаленные работу. Но не обеспечивают техническими средствами, он вынужден ездить на работу по дежурствам. Много вопросов, работает не на полный рабочий день ,оплата по факту, очень многие работников, что будет если сокращение, очень много опасений»,- говорит председатель профсоюзного центра Костанайской области Екатерина Смышляева.

В управлении по инспекции труда отмечают, что сегодня все предприятия, государственные или частные, у кого есть возможность могут перейти на режим дистанционной работы. Но все должно происходить в рамках закона. В случае невозможности применения дистанционной работы, и если требования чрезвычайного положения могут привести к снижению объемов работы, то работодатель вправе ввести неполный режим рабочего времени. При этом, заработная плата работникам должна выплачиваться за фактически отработанное время и в размере не ниже минимальной заработной платы, которые установлены в стране. Может бизнес пойти и на сокращение рабочих мест, но, как отмечают в Палате предпринимателей Костанайской области, это крайняя мера.

«Бизнес реагирует, по направлениям сохранения рабочих мест — это одна из позиций, но такие меря как выделение мер , основного штаба — это удержать цены на основные продовольственные товары и бизнес идете на встречу»,-сообщил директор палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

В управлении по инспекции труда подчеркивают, что если человек окажется без работы, то он независимо от причин увольнения имеет право в течение шести месяцев получать социальную выплату по потере работы из госфонда. При этом, размер социальной выплаты будет составлять примерно 40% от заработной платы, которую получал сотрудник до потери работы. Для этого ему достаточно зарегистрироваться в центре занятости в качестве безработного.

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