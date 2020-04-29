Как будут проходить экзамены у студентов Костанайской области

Со следующей недели в костанайских вузах начинается летняя сессия. Но как студенты будут сдавать экзамены во время режима ЧП? Оказалось, что в разных учебных заведениях разные правила. К примеру, в костанайском педуниверситете будут тесты и устные экзамены в формате онлайн, а вот в КГУ сессию и вовсе решили отменить, передает alau.kz

В этом году не только школьники знакомились со всеми прелестями дистанционного обучения, но и студенты. Конечно, для многих студентов такой формат работы не в новинку. Но вот защита диплома, сессия и все это в режиме онлайн вызвало массу вопросов и разногласий. К примеру, студенты костанайского педагогического университета в социальных сетях даже устроили призыв отменить летние экзамены. Но в вузе указывают — отмены не будет.

«Это решение не одного руководителя. Это решение, которое было принято на уровне обсуждения с преподавательским составом, на уровне решения с членами коллегиального нашего органа — ученого совета. И поэтому это решение однозначное, отмены сессии не будет. Она будет проводиться в дистанционном режиме», — рассказала и.о.ректора КГПУ им.У.Султангазина Гульвира Мусабекова.

Гульвира Мусабекова уверяет, что проблем в техническом плане не возникнет, да и контроль за честной сдачей обеспечен. С устными экзаменами все ясно, в формате видеоконференции студент отвечает на билет как и обычно. Но как будет контролироваться экзамен в виде теста? Оказалось, что вопрос уже решен. Все будет выполняться через систему прокторинг. В самом начале студент пройдет распознавание лица, а уже затем приступит к тесту. Но и это не все.

«У прокторнга есть определенные требования, это же информационная система. Что в комнате, где он будет сдавать не должно быть постороннего голоса, посторонних людей. Увод взгляда от экрана это тоже одно из требований прокторинга. Естественное моргание или естественный отвод взгляда на секунду и снова посмотреть на экран, это нормальное явление. Система это тоже распознает, ее же создавали люди», — пояснила Гульвира Мусабекова.

Но вот если взгляд студент уже давно нацелен не на экран, а куда-то в сторону, то система примет это за нарушение и «удалит с экзамена». Что касается студентов, которые по разным причинам не могут участвовать в экзамене, то выход есть. Они пишут заявление на имя ректора, и тогда экзамен будет сдан после снятия режима ЧП в стране, в обычном режиме. При этом, ректор указала, что сдавать эти студенты будут не в группе, а один на один с преподавателем. Так что списать не получится. Часть студентов уже воспользовалась возможностью перенести экзамены и написала заявление. В КГУ же решили пойти другим путем.

«Мы в результате анкетирования определили, что 70% студентов нашего университета, это в основном иногородние. И из них очень большая часть проживает в сельской местности. И мы знаем. что в сельской местности не везде идет хорошее, качественное покрытие интернета. Учитывая объективные обстоятельства мы приняли комбинированную систему», — объяснила реткор КГУ им.А.Байтурсынова Алма Дощанова.

То есть сессию решили отменить. А итоговые оценки будут выставлены, на основании результатов по трем аттестациям учебного года. Студенты, которые не согласны с таким подходом или хотели бы улучшить свои результаты, тоже могут написать заявление на имя ректора. Правда наоборот, чтобы участвовать в летней сессии, таких уже набралось около 1000. Для них экзамены будут онлайн. В вузах объяснили разный подход тем, что в каждом заведении решение принимает ученый совет и преподаватели.

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