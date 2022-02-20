Как будут проверять получателей 50% арендной выплаты

Арендаторов жилья, получающих 50%-ю субсидию от государства, будут проверять. Речь идёт о 17 проверках в год, сообщает krisha.kz
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«Отбасы банк» онлайн:
— ежемесячно — платёжную дисциплину получателей;
— ежегодно — их соответствие условиям программы.
Местные акиматы раз в квартал с выездом — арендное жильё и тех, кто там проживает.
Государство субсидирует только 50 % от арендной платы. Остальные 50 % заявитель должен платить самостоятельно.
Что должны сделать участники
- Зарегистрироваться на портале otbasybank.kz. Обязательно иметь ЭЦП.
- Подать заявку на выплату.
- Самостоятельно найти подходящее арендное жильё: квартиру или дом.
Важно: на портале арендатор и владелец жилья должны заполнить и подписать договор аренды.
Остальные документы претендентов «Отбасы банк» найдёт сам в базах данных госорганов.
— После проверки данных гражданина банк откроет ему счёт. На него заявитель должен перевести свою половину стоимости аренды. После этого банк добавляет оставшиеся 50 %. Затем общая сумма будет перечислена на счёт арендодателя, — пояснила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.
Выплачивать субсидии банк будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды. При заключении договора с другим арендодателем заявку нужно перезапустить.
Заявки на возмещение 50 % начнут принимать 5 апреля.
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