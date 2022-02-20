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Как будут проверять получателей 50% арендной выплаты

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Арендаторов жилья, получающих 50%-ю субсидию от государства, будут проверять. Речь идёт о 17 проверках в год, сообщает krisha.kz

«Отбасы банк» онлайн:
— ежемесячно — платёжную дисциплину получателей;
— ежегодно — их соответствие условиям программы.

Местные акиматы раз в квартал с выездом — арендное жильё и тех, кто там проживает.

Государство субсидирует только 50 % от арендной платы. Остальные 50 % заявитель должен платить самостоятельно.

Что должны сделать участники

  • Зарегистрироваться на портале otbasybank.kz. Обязательно иметь ЭЦП.
  • Подать заявку на выплату.
  • Самостоятельно найти подходящее арендное жильё: квартиру или дом.

Важно: на портале арендатор и владелец жилья должны заполнить и подписать договор аренды.

Остальные документы претендентов «Отбасы банк» найдёт сам в базах данных госорганов.

— После проверки данных гражданина банк откроет ему счёт. На него заявитель должен перевести свою половину стоимости аренды. После этого банк добавляет оставшиеся 50 %. Затем общая сумма будет перечислена на счёт арендодателя, — пояснила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

Выплачивать субсидии банк будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды. При заключении договора с другим арендодателем заявку нужно перезапустить.

Заявки на возмещение 50 % начнут принимать 5 апреля.

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