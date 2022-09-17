Как будут проводить легализацию иностранных автомобилей в Казахстане

В МВД рассказали, как будет проходить легализация иностранных автомобилей, передает Polisia.kz.

Президент Казахстана поставил задачу провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября текущего года. По данным ведомства, уже разработаны поправки в Экологический и Налоговый кодексы. Владельцы таких автомобилей будут оплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере 200-250 тысяч тенге. Утильсбор при легализации оплачиваться не будет.

Главное о легализации от МВД РК:

Поправки в кодексы вступят в силу в январе 2023 года, с этого времени будет проводиться легализация. Уже сформированы списки автомобилей, ввезённых в страну до 1 сентября.

МВД и друге государственные органы разрабатывают способы для максимально простой и понятной процедуры легализации автомобилей. Прорабатывается возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей. Будет организована работа контакт-центров полиции.

Зарегистрированным автомобилям будут выдаваться обычные белые номера, каких-либо ограничений на распоряжение полиция накладывать не будет. Владельцы автомобилей, не являющихся товаром Евразийского экономического союза, должны будут оплатить таможенные пошлины. Для этого Министерство финансов вырабатывает приемлемые для граждан механизмы таможенного декларирования. После выработки всех условий проведения легализации правительство примет соответствующее постановление.

Требований по возрасту и экологическому классу не будет. По остальным требованиям решение принимается с учётом национального и международного законодательства.

Даже с учётом введённого усиления ответственности по отдельным видам нарушений никаких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полиция проводить не будет.

Ранее в МВД сообщали, что легализации не подлежат следующие автомобили:

ввезённые после 1 сентября;

находящиеся в розыске по криминальным учётам;

имеющие юридические или судебные обременения;

не снятые в установленном порядке с учёта в стране прежней регистрации;

праворульные;

не прошедшие полную таможенную очистку;

без регистрационных и правоустанавливающих документов.

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