Кибераферисты часто создают фальшивые точки доступа или взламывают публичные Wi-Fi сети в общественных местах для...
Информацию представили в «Правительстве для граждан».
По информации «Правительства для граждан», нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта.
Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей – с 9:00 до 13:00.
21 марта ночью на юге, востоке Костанайской области осадки - дождь, снег, гололед. На западе,...
Решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области брак между супругами расторгнут, дети остались...
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