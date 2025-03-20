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Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздники

— Сегодня, 14:17
Изображение для новости: Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздники

Фото взято с сайта bestnews.kz

Информацию представили в «Правительстве для граждан».

По информации «Правительства для граждан», нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта.

Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей – с 9:00 до 13:00.



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