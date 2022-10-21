Как будут работать ЦОНы Костанайской области в праздничные дни

День Республики 25 октября объявлен национальным праздником.

ЦОНы в районных центрах и городах районного значения региона не будут работать 23,24 и 25 октября. Об этом сообщили в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.

При этом дежурный ЦОН и СпецЦОН в областном центре будут работать в понедельник 24 октября с 9:00 до 13:00.

Суббота 22 октября является рабочим днем. ЦОНы и СпецЦОН будут принимать клиентов по с 9-00 до 18-00.

С 26 октября посетители смогут получать государственные услуги в привычном для них графике.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.