Как будут работать ЦОНы на майские праздники

Порядок работы ЦОНов и спецЦОНов в мае изменится, поскольку казахстанцев ожидают три государственных праздника. Все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 1, 7 и 9 мая.

Отметим, что в субботу 4 мая центры будут работать до 18:00, дежурные — до 20:00, сообщают в «Правительстве для граждан».

При этом, 8 мая – рабочий день только для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут открыты до 13:00.

С 10 мая фронт-офисы возвращаются к обычному графику: обычные центры обслуживания населения работают в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, а по субботам с 9:00 до 13:00.

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