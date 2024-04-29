USD 443.35
EUR 475.54
RUB 4.82
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Как будут работать ЦОНы на майские праздники

Как будут работать ЦОНы на майские праздники

Фотография для новости График работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни

Фото взято с сайта kapital.kz

Порядок работы ЦОНов и спецЦОНов в мае изменится, поскольку казахстанцев ожидают три государственных праздника. Все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 1, 7 и 9 мая.

Отметим, что в субботу 4 мая центры будут работать до 18:00, дежурные — до 20:00, сообщают в «Правительстве для граждан».

При этом, 8 мая – рабочий день только для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут открыты до 13:00.

С 10 мая фронт-офисы возвращаются к обычному графику: обычные центры обслуживания населения работают в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, а по субботам с 9:00 до 13:00.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

РТН Подробности. Екатерина Смышляева
Следующая новость

2,4 млрд тенге выделили из чрезвычайного резерва на возмещение ущерба в Костанайской области