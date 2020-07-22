Как будут работать дежурные группы в школах с 1 сентября

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что в работе дежурных групп для начальных классов в школах будут действовать большие ограничения, передает Tengrinews.kz.

«Если родитель ребенка, который обучается в начальной школе, напишет заявление и скажет, что, несмотря на определенные ограничения и меры безопасности, принятые государством, он все-таки хочет отдать ребенка в школу в традиционном формате, то мы будем готовы обеспечить такую возможность обучения в стенах школ. При этом будут большие ограничения», — рассказал Аймагамбетов в прямом эфире Instagram Tengrinews.kz

Во-первых, в школах будут жесткие санитарные требования. Родителям запретят заходить на территорию школ. Питание для детей не будут организовывать. Так как в некоторых школах в одном классе учатся до 40 детей, классы будут делить на группы по 10-15 человек. Перемены будут организованы в разное время.

«Принцип: один учитель — один класс. Обычно у нас в начальных классах есть один основной учитель, но, например, для урока английского языка приходит другой учитель. Здесь такого не будет. Один учитель начальных классов, и только он ведет занятия», — пояснил министр.

По его словам, часть занятий все равно будет проводиться в дистанционном формате.

«Самое главное, нам надо дать возможность детям обучиться письму, счету, чтению и так далее. Именно эти предметы будут, в основном, проводиться в штатном формате. Часть предметов, английский язык и другие, все равно будут преподаваться в дистанционном режиме», — рассказал Асхат Аймагамбетов.

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