Как будут работать дежурные группы в школах с 1 сентября

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что в работе дежурных групп для начальных классов в школах будут действовать большие ограничения, передает Tengrinews.kz.
Во-первых, в школах будут жесткие санитарные требования. Родителям запретят заходить на территорию школ. Питание для детей не будут организовывать. Так как в некоторых школах в одном классе учатся до 40 детей, классы будут делить на группы по 10-15 человек. Перемены будут организованы в разное время.
«Принцип: один учитель — один класс. Обычно у нас в начальных классах есть один основной учитель, но, например, для урока английского языка приходит другой учитель. Здесь такого не будет. Один учитель начальных классов, и только он ведет занятия», — пояснил министр.
По его словам, часть занятий все равно будет проводиться в дистанционном формате.
«Самое главное, нам надо дать возможность детям обучиться письму, счету, чтению и так далее. Именно эти предметы будут, в основном, проводиться в штатном формате. Часть предметов, английский язык и другие, все равно будут преподаваться в дистанционном режиме», — рассказал Асхат Аймагамбетов.
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