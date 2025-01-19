Ипотеки «Отау» и «Наурыз» в 2025 году будут работать по одинаковым условиям. Ориентировочно их запустят в марте, сообщает krisha.kz
Ипотека «Отау» — собственная программа Отбасы банка. «Наурыз» — государственная ипотека. Их запустили весной 2024 года. По обеим займы выдаёт Отбасы банк.
Их главное требование — отсутствие собственного жилья у заёмщика и членов его семьи (супруг (а), несовершеннолетние дети) последние 5 лет.
Рассказываем, как будут работать эти программы.
Условия ипотек
Сначала у каждой программы были свои условия. Они отличались по суммам займа, ставке вознаграждения, требованиям к депозиту и др.
Осенью 2024 года их унифицировали: условия «Отау» сравняли с условиями «Наурыза».
Таким образом, при новом запуске в этом году обе будут работать по условиям программы «Наурыз». А они такие:
- Ставка вознаграждения: 7 % — для соцуязвимых, 9 % — для остальных.
- Первоначальный взнос: 10 % — при покупке квартиры в чистовой отделке, 20 % — при покупке без ремонта.
- Наличие депозита в Отбасы банке — 2 млн тенге. Срок депозита неважен. Открыть счёт можно перед подачей заявки.
- Сумма займа — до 36 млн тенге для Астаны, Алматы и до 30 млн тенге в других регионах.
- В крупных городах можно купить только первичное жильё. При этом ЖК могут быть как введёнными в эксплуатацию, так и строящимися (тогда у застройщика должна быть гарантия КЖК). Вторичное жильё допускается покупать только в моногородах, областях.
- Участвовать могут все отвечающие требованиям, но молодёжь до 35 лет в приоритете.
В каких городах можно купить только первичку
Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Конаев, Павлодар, Петропавловск, Семей, Жезказган, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск.
В обеих ипотеках после приёма заявок нужно пройти следующие этапы:
— ранжирование по баллам;
— оценка платёжеспособности;
— поиск жилья и заключение ипотечного договора.
По итогам 2024 года по обеим программам выдали 10 003 займа на сумму около 252 млрд тенге.
В этом году на ипотеку «Наурыз» выделят 300 млрд тенге на 11.5 тыс. займов.