Ипотеки «Отау» и «Наурыз» в 2025 году будут работать по одинаковым условиям. Ориентировочно их запустят в марте, сообщает krisha.kz

Ипотека «Отау» — собственная программа Отбасы банка. «Наурыз» — государственная ипотека. Их запустили весной 2024 года. По обеим займы выдаёт Отбасы банк.

Их главное требование — отсутствие собственного жилья у заёмщика и членов его семьи (супруг (а), несовершеннолетние дети) последние 5 лет.

Рассказываем, как будут работать эти программы.

Условия ипотек

Сначала у каждой программы были свои условия. Они отличались по суммам займа, ставке вознаграждения, требованиям к депозиту и др.

Осенью 2024 года их унифицировали: условия «Отау» сравняли с условиями «Наурыза».

Таким образом, при новом запуске в этом году обе будут работать по условиям программы «Наурыз». А они такие:

Ставка вознаграждения: 7 % — для соцуязвимых, 9 % — для остальных.

— для соцуязвимых, — для остальных. Первоначальный взнос: 10 % — при покупке квартиры в чистовой отделке, 20 % — при покупке без ремонта.

— при покупке квартиры в чистовой отделке, — при покупке без ремонта. Наличие депозита в Отбасы банке — 2 млн тенге. Срок депозита неважен. Открыть счёт можно перед подачей заявки.

в Отбасы банке — тенге. Срок депозита неважен. Открыть счёт можно перед подачей заявки. Сумма займа — до 36 млн тенге для Астаны, Алматы и до 30 млн тенге в других регионах.

тенге для Астаны, Алматы и до тенге в других регионах. В крупных городах можно купить только первичное жильё . При этом ЖК могут быть как введёнными в эксплуатацию, так и строящимися (тогда у застройщика должна быть гарантия КЖК). Вторичное жильё допускается покупать только в моногородах, областях .

можно купить только . При этом ЖК могут быть как введёнными в эксплуатацию, так и строящимися (тогда у застройщика должна быть гарантия КЖК). жильё допускается покупать только . Участвовать могут все отвечающие требованиям, но молодёжь до 35 лет в приоритете.

В каких городах можно купить только первичку

Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Конаев, Павлодар, Петропавловск, Семей, Жезказган, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск.

В обеих ипотеках после приёма заявок нужно пройти следующие этапы:

— ранжирование по баллам;

— оценка платёжеспособности;

— поиск жилья и заключение ипотечного договора.

По итогам 2024 года по обеим программам выдали 10 003 займа на сумму около 252 млрд тенге.

В этом году на ипотеку «Наурыз» выделят 300 млрд тенге на 11.5 тыс. займов.

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