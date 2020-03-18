Как будут работать магазины, кафе и салоны красоты во время ЧП

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, что продовольственные магазины в условиях ЧП должны работать с 10 утра до 18:00, передает zakon.kz.

Министр опубликовал на своей странице в facebook список рекомендаций по работе объектов торговли во время ЧП. Он уточнил, что в местах, где действует карантин, к функционированию магазинов предъявляются особые требования, которые устанавливает Госкомиссия по обеспечению режима ЧП.

Закрыть непродовольственные торговые рынки, крупные торгово-развлекательные центры, торгово-развлекательные центры, крупные торговые дома, крупные торговые центры, имеющиеся на их территории и отдельно расположенные кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные объекты с массовым скоплением людей, за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств.

Торговые объекты (торговые центры, гипермаркеты,торговые дома, продовольственные рынки, супермаркеты, минимаркеты, магазины у дома, другие объекты розничной торговли) площадью менее 2000 кв.м.,для обеспечения продовольственной безопасности работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер с полным выполнением функций, в частности:

1) время работы с 10:00 часов до 18:00 часов;

2) продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть доступ покупателей, следует осуществлять только в упакованном виде;

3) реализация продуктов питания в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов;

4) ввести усиленный дезинфекционный режим: каждые 3 часа специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы, двери, лифты и полы;

5) установить тепловизоры на всех действующих входах для постоянного мониторинга состояния посетителей;

6) допускать на свою территорию посетителей только в масках (в случае отсутствия маски обеспечить бесплатную выдачу масок) и раздавать памятки по профилактике коронавируса для посетителей;

7) установить санитайзеры для обработки рук, в санитайзерах использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток;

8 ) проводить регулярное проветривание объектов, дезинфицировать приточно-вытяжные установки, увеличить фильтрацию и проветривание помещений путём забора воздуха снаружи;

9) не допускать образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра;

10) закрепить ответственных работников в торговых объектах, обеспечивающих соблюдение вышеуказанных пунктов;

11) обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в сутки.

Объектам общественного питания (фуд-корты, рестораны, кафе, бары, столовые, кулинарии и т.д.), расположенным на территории торговых объектов, усилить меры санитарной безопасности,в частности:

1) осуществлять деятельность исключительно посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки;

2) рекомендуется использование персоналом одноразовых масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа);

3) недопуск к работе персонала с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

4) установить санитайзеры для обработки рук, в санитайзерах использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток;

5) по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводятся проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания;

6) обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не менее 1 раза в сутки.

7) ввести усиленный дезинфекционный режим: каждые 3 часа специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы, двери, лифты и полы.

Ограничение функционирования объектов общественного питания (кафе, рестораны, бары, столовые и т.д.)

1) ограничить время работы до 22.00 часов;

2) ограничить количество посетителей не более 50 человек одновременно;

3) установить санитайзеры для обработки рук, в санитайзерах использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток;

4) ввести усиленный дезинфекционный режим: каждый час специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы и двери, лифты и каждые три часа — полы;

5) вводится запрет в столовых на линии раздачи на самообслуживание посетителями;

6) недопуск к работе персонала с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

7) рекомендуется использование персоналом одноразовых масок при работе с посетителями (смена масок не реже 1 раза в 3 часа);

8 ) по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводятся проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания;

9) обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не менее 1 раза в сутки.

10) оказание услуг населению на объектах торговли и общественного питания в одноразовых перчатках подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания);

11) соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров в ресторанах, кафе, барах, столовых и т.д.

Ограничение функционирования объектов сферы услуг (салоны красоты, ателье и другие):

1) установить санитайзеры для обработки рук, в санитайзерах использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток;

2) ввести усиленный дезинфекционный режим: каждые 3 часа специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы, двери, лифты и полы;

3) допускать на свою территорию посетителей только в масках (в случае отсутствия маски обеспечить бесплатную выдачу масок) и раздавать памятки по профилактике коронавируса для посетителей.

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