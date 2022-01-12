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Как будут сдерживать цены на продукты, рассказал министр торговли

inbusiness.kz

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Заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о мерах по сдерживанию продовольственной инфляции и усилению государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает Tengrinews.kz.

«Совместно с Министерством сельского хозяйства будет обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления и перераспределения товаров. Принимаются меры по привлечению импортных поставок продовольственных товаров в рамках взаимодействия со странами Центральной Азии. В случае необходимости своевременно будут приняты меры по экспортному ограничению. Уже установлен запрет по экспорту скота и овощей», — озвучил глава ведомства на заседании правительства.

По его словам, совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, министерствами национальной экономики и сельского хозяйства пересмотрены подходы по пороговым ценам.

«Это позволит не допустить риска дальнейшего роста цен. В случае существенного роста цен по отдельным товарам будет своевременно применен инструмент административного закрепления предельных цен в порядке, определенном антимонопольным органом», — добавил Бахыт Султанов.

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