Как будут учиться дети во вторую смену в Костанайской области?

Информацию предоставляют отдела образования городов и районов Костанайской области.

Температура воздуха -32 гр., Учащиеся 2 смены 0-11 класс школ Мендыкаринского района 11.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -32 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 11.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 11.01.2024 года занятия в 2 смену для учащихся 0-11 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Температура воздуха -32°С Учащиеся 2 смены 0-11 классов школ Узункольского района 11.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 гр., учащиеся 2 смены 0-11 классы школ Карабалыкского района 11.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -31 гр., Учащиеся 2 смены 0-11 классов школ Алтынсаринского района 11.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Карасуский район Температура воздуха -32, 2 смены переведены на дистанционное обучение.

Температура воздуха — 30°С, учащиеся 2 смены с КПП по 11 класс школ Житикаринского района 11.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

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