Как будут учиться дети во вторую смену в школах Костанайской области?

Информацию предоставляют отдела образования городов и районов Костанайской области.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 12,.01.2024 года занятия в 2 смену для учащихся 0-11 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Температура воздуха -23 градус, сильный ветра. Учащиеся 2 смены с КПП-11 класс школ Узункольского района 12.01.2024 переведены в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -20 градус, метель, скорость ветра до 32 м/с. Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ Мендыкаринского района 12.01.2024 переведены в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -20 градус, метель, скорость ветра до 25 м/с. Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Алтынсаринского района 12.01.2024 переведены в онлайн-формат обучения.

Обучение в школах Костаная во вторую смену проводится в штатном режиме.

Температура воздуха -18 градус, скорость ветра 10-12 м/с. Учащиеся 2 смены с 0-7 класс школ Амангельдинского района 12.01.2024 переведены в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 15°С, метель, скорость ветра до 17 м/с, учащиеся 2 смены школ Житикаринского района 12.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -15 градус, скорость ветра 17 м/с. Учащиеся 2 смены с 1-6 класс школ города Лисаковск 12.01.2024 переводятся в онлайн-формат обучения.

Материал дополняется.

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