Как будут учиться невакцинированные студенты, сообщили в минздраве

В пять раз вырос уровень заболеваемости детей коронавирусной инфекцией в текущем году в Казахстане. В стационарах страны находится 700 детей. Однако новый учебный год начнется в обычном формате. Сейчас разрабатывается схема ухода на карантин, соответственно числу заболевших детей, для классов, параллелей и в целом школы.

Такую информацию озвучили на столичном брифинге специалисты от минздрава. Дали ответ они и на остро стоящий вопрос — смогут ли не вакцинированные студенты посещать занятия и нужна ли будет им для этого справка о прохождении ПЦР-теста.

В текущем году почти пятьдесят тысяч детей заболели коронавирусной инфекцией. Из них 179 — это новорожденные. На сегодня стационарах страны находится семьсот детей. Медики отмечают значительный рост заболеваемости. Причем в подавляющем большинстве, по данным Минздрава, это семейные очаги. После крупных мероприятий в стационарах оказывается вся семья, включая детей.

Однако, несмотря на это, новый учебный год начнется в традиционном формате. Сейчас разрабатывается инструкция, согласно которой при возникновении очага в школьном коллективе, детей будут отправлять на карантин. Точных правил пока нет, но уже известно, что если заболеет один ученик в классе, на 14-дневный карантин, как контактные уйдут все его одноклассники. Ответили на брифинге и на вопрос, который остро стоял для невакцинированных студентов — будут ли допущены они к занятиям и необходимо ли им будет еженедельно сдавать ПЦР-тест.

«ПЦР-справки требовать нет необходимости, если они будут заходить по Ашыку, то они будут заходить по статусу «синий» или «зеленый», то есть это или вакцинированый или с наличием свежего ПЦР-теста или статус «синий» — это статус неизвестен. Не будут допускаться на занятия те, кто имеет положительный ПЦР-тест и те, кто находится, был в близком контакте с больным коронавирусной инфекцией», — говорит председатель комитета санэпидконтроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

Однако, если в студенческом коллективе будет зафиксирован очаг коронавирусной инфекции, то невакцинированные студенты будут отправлены на карантин в первую очередь.

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