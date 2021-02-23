Как будут учиться школьники 24 февраля в Костанае?

Отдел образования г.Костанай сообщает:

В связи с погодными условиями, усилением ветра, ограничением видимости; с целью недопущения несчастных случаев с учащимися школ г.Костанай, 24 февраля 2021 г. учащиеся 1 смены 0-11 классов переводятся на дистанционный формат обучения.

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