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Как будут учиться школьники 24 февраля в Костанае?

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Отдел образования г.Костанай сообщает:

В связи с погодными условиями, усилением ветра, ограничением видимости; с целью недопущения несчастных случаев с учащимися школ г.Костанай, 24 февраля 2021 г. учащиеся 1 смены 0-11 классов переводятся на дистанционный формат обучения.

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