Как будут учиться школьники и студенты: постановление санврача

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление. Часть нововведений касается формы обучения школьников и студентов, передает Tengrinews.kz.

С третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается:

– обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

– обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах — до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

– комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70 процентов предметов в штатном режиме, 30 процентов — в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс — 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30 процент проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

– индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более пять человек по решению администрации образовательного учреждения;

Кроме того, со второго семестра разрешается штатное обучение для cтудентов первого курсов колледжей и вузов.

Разрешается деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более пяти человек.

Также казахстанцам разрешается посещение особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

Разрешается проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Также главный санврач постановил:

разрешить деятельность РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек» с учетом эпидемиологической ситуации в регионах;

разрешить деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

разрешить проведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с главными санитарными врачами соответствующих территорий и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67 с одновременным скоплением не более 100 человек;

разрешешить возобновление учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;

ограничить деятельность социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом усиленные карантинные меры сохраняются не менее 14 дней после принятия. Смягчение карантинных мер проводятся не ранее 2-х недель после перехода в желтую или зеленую зону.

Полную версию постановления можно найти по ссылке.

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