Как будут учиться школьники и студенты в Казахстане

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Как будут учиться школьники и студенты с третьей четверти, установила межведомственная комиссия, сообщает zakon.kz.
В целях обеспечения качества обучения по предложению Министерства образования и науки, а также с учетом мнения общественности было принято решение на МВК.
С третьей четверти учебного года для выпускных классов (9,11,12 классы) предусмотрено комбинированное обучение (70% предметов – в традиционном формате, 30% – дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. С третьей четверти учебного года для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное время будет организовано индивидуальные консультации в группах не более 5 человек.
Со второго семестра будет возобновлено комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.
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